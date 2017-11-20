Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", погибли 4 человека Происшествия Рубрики: Автотранспорт

МЧС России МЧС России



По уточненным данным, 11 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте. Пострадавшие госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ N67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского.



На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии 8-800-775-17-17. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).











"Сегодня в 14:46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход", - сообщается на



Как следует из видео, опубликованного телеканалом



Версия теракта и умышленного наезда "полностью исключена", передает ТАСС. Полиция рассматривает две основные версии аварии. По одной, водитель не справился с управлением. В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость. Также рассматривается версия технической неисправности.



Водитель задержан. На допросе он рассказал, что автобус начал самостоятельное движение, а тормоза не сработали,



"Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - приводит Mash показания водителя.



По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность педали газа. Один из очевидцев рассказал радиостанции



Автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар", сообщили в пресс-службе транспортной компании. По данным источника "Интерфакса", автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково".



Пресс-секретарь фонда "Сколково" Александра Барщевская уточнила, что автобус совершал регулярный маршрут от станции "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".



В Одинцовской транспортной компании сообщили, что предрейсовый осмотр не выявил у водителя нарушений состояния здоровья. "Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом медосвидетельствование водителя показало, что все в порядке", - сказал представитель компании.



В ходе медосмотра проверяются основные показатели: давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. В результате осмотра отклонений от нормы выявлено не было. В "Мострансавто" уточнили, что водитель 1959 года рождения имеет российское гражданство, работает в компании с 2000 года, а его общий водительский стаж составляет более 30 лет.



Попавший в ДТП автобус был проходил техосмотр перед выходом на маршрут и был исправен, добавили в "Мострансавто". Директор Одинцовского филиала предприятия Николай Катырин уточнил, что автобус был выпущен в 2017 году. "Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности", - сказал он, отметив, что не готов выдвигать никаких версий случившегося до завершения следственных действий.



Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим, написал в своем



Вместе с мэром на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов и начальник столичной полиции Олег Баранов.



Движение транспорта на Кутузовском проспекте в обе стороны затруднено. Возможны кратковременные перекрытия движения для проезда оперативных служб. На месте работает более 90 спасателей и 35 единиц техники. Центр организации дорожного движения просит водителей объезжать участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.



Внезапно на Славянском бульваре. Автобус не влез в подземный переход. Информации о пострадавших нет pic.twitter.com/DV2veaem2P— Саша Усольцев (@usolt) 25 декабря 2017 г. Четыре человека погибли, 11 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в районе станции метро "Славянский бульвар", сообщили ТАСС в в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. Трех пострадавших пришлось извлекать из-под колес.По уточненным данным, 11 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте. Пострадавшие госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ N67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского.На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)."Сегодня в 14:46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход", - сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.Как следует из видео, опубликованного телеканалом РЕН ТВ , пешеходы поднимались по лестнице, когда в них влетел автобус. Очевидица произошедшего рассказала, что автобус был заказной. "Он заехал в переход, его остановил потолок, так бы он проехал дальше", - сообщила она.Версия теракта и умышленного наезда "полностью исключена", передает ТАСС. Полиция рассматривает две основные версии аварии. По одной, водитель не справился с управлением. В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость. Также рассматривается версия технической неисправности.Водитель задержан. На допросе он рассказал, что автобус начал самостоятельное движение, а тормоза не сработали, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. "Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - говорится в сообщении."Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - приводит Mash показания водителя.По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность педали газа. Один из очевидцев рассказал радиостанции Business FM , что, по его ощущениям, автобус пытался набрать скорость, а не сбавить ее.Автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар", сообщили в пресс-службе транспортной компании. По данным источника "Интерфакса", автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково".Пресс-секретарь фонда "Сколково" Александра Барщевская уточнила, что автобус совершал регулярный маршрут от станции "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".В Одинцовской транспортной компании сообщили, что предрейсовый осмотр не выявил у водителя нарушений состояния здоровья. "Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом медосвидетельствование водителя показало, что все в порядке", - сказал представитель компании.В ходе медосмотра проверяются основные показатели: давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. В результате осмотра отклонений от нормы выявлено не было. В "Мострансавто" уточнили, что водитель 1959 года рождения имеет российское гражданство, работает в компании с 2000 года, а его общий водительский стаж составляет более 30 лет.Попавший в ДТП автобус был проходил техосмотр перед выходом на маршрут и был исправен, добавили в "Мострансавто". Директор Одинцовского филиала предприятия Николай Катырин уточнил, что автобус был выпущен в 2017 году. "Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности", - сказал он, отметив, что не готов выдвигать никаких версий случившегося до завершения следственных действий.Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим, написал в своем Twitter мэр Сергей Собянин, выразив соболезнование родным и близким погибших. Собянин прибыл на место происшествия и распорядился проверить весь автобусный парк. "Мы проведем тщательное расследование", - сказал он.Вместе с мэром на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов и начальник столичной полиции Олег Баранов.Движение транспорта на Кутузовском проспекте в обе стороны затруднено. Возможны кратковременные перекрытия движения для проезда оперативных служб. На месте работает более 90 спасателей и 35 единиц техники. Центр организации дорожного движения просит водителей объезжать участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.



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