Второй новогодний состав запустили в столичном метро Рубрики: Праздники

Московский метрополитен



"В преддверии Нового года к нам поступало очень много обращений от пассажиров с просьбой запустить новогодние тематические поезда. Поэтому мы решили порадовать их и запустить в этом году несколько новогодних поездов", — сказал первый замначальника метро Роман Латыпов. Новый состав оформлен в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Снаружи поезд украшен снеговиками, снежинками и надписями "С Новым годом, Москва", внутри его украшают гирлянды, шары и мишура, а стены — новогодние картинки. Участниками запуска стали Дед Мороз и музыканты, которые cыграли новогодние хиты.



Ранее сообщалось, что "новогодними" станут как минимум три поезда: на Кольцевой линии начал работать тематический поезд



Благодаря архивным фотографиям пассажиры смогут познакомиться с московскими традициями зимних праздников и узнать много интересного об истории любимого города. Они узнают, где в Москве организовывали первые новогодние фейерверки, где москвичи 19-го века покупали святочные маски, а где катались на коньках и какие впечатления оставляли у иностранцев традиционные русские забавы, вроде катания с ледяных гор. Предполагается, что за месяц два новогодних состава перевезут в общей сложности более двух миллионов человек.



Еще один тематический поезд, посвященный новогодним праздникам, начал курсировать на Кольцевой линии в столичном метро. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" "В преддверии Нового года к нам поступало очень много обращений от пассажиров с просьбой запустить новогодние тематические поезда. Поэтому мы решили порадовать их и запустить в этом году несколько новогодних поездов", — сказал первый замначальника метро Роман Латыпов. Новый состав оформлен в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Снаружи поезд украшен снеговиками, снежинками и надписями "С Новым годом, Москва", внутри его украшают гирлянды, шары и мишура, а стены — новогодние картинки. Участниками запуска стали Дед Мороз и музыканты, которые cыграли новогодние хиты.Ранее сообщалось, что "новогодними" станут как минимум три поезда: на Кольцевой линии начал работать тематический поезд "Путешествие в Рождество" , посвященный предстоящим новогодним праздникам, а также зимнему фестивалю, который будет проходить с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года. Каждый из пяти вагонов оформлен изображениями заснеженных берез, новогодних игрушек и снегирей. Внутри поезд украшен фотографиями разных лет, посвященных новогодним традициям Москвы. В дизайне поезда также использованы надписи "2018", "Путешествие в Рождество", "22 декабря 2017 - 14 января 2018" и хештэг #Московскиесезоны, который связан с оргкомитетом цикла уличных городских мероприятий в Москве.Благодаря архивным фотографиям пассажиры смогут познакомиться с московскими традициями зимних праздников и узнать много интересного об истории любимого города. Они узнают, где в Москве организовывали первые новогодние фейерверки, где москвичи 19-го века покупали святочные маски, а где катались на коньках и какие впечатления оставляли у иностранцев традиционные русские забавы, вроде катания с ледяных гор. Предполагается, что за месяц два новогодних состава перевезут в общей сложности более двух миллионов человек.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 декабря 2017 г. Новогодний поезд "Путешествие в Рождество" запустили на Кольцевой линии

Тематический поезд "Путешествие в Рождество" посвящен предстоящим праздникам, а также зимнему фестивалю и московским традициям зимних праздников. Каждый из пяти вагонов оформлен изображениями новогодних игрушек и архивными фото.

