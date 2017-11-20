"Медуза": мэрия Москвы заплатила 312 миллионов рублей за провластные посты в соцсетях

Правительство Москвы выделило компании "Московские информационные технологии" субсидию на 312,7 миллиона рублей на публикацию в социальных сетях постов по "вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства". Об этом пишет портал "Медуза"
со ссылкой на источник в мэрии Москвы и бывшего сотрудника МИТ.
Всего компания, на 51% принадлежащая городу, должна распространить семь тысяч "макетов информационной продукции для сетевых информационных ресурсов", постов и комментариев в социальных сетях. "Макет" должен включать не менее 350 знаков текста и один графический или интерактивный элемент. "Медуза" подсчитала, что стоимость одного такого "макета" составляет более 44 тысяч рублей.
МИТ получила субсидию в конце октября, срок окончания проекта обозначен как октябрь-декабрь 2017 года. В сумму расходов также входят мониторинг, выбор темы, подготовка еженедельных отчетов о "потенциальных новостных рисках" и "уровне вовлеченности горожан в обсуждение". По подсчетам издания, за последние два года МИТ и дружественные ей структуры получили от мэрии более чем 7,6 миллиарда рублей. Согласно информации на сайте, МИТ занимается "информационным сопровождением крупных городских проектов".
Кроме того, очень много субсидий Москва отдает СМИ, принадлежащим городу; прежде всего — созданному в августе 2011 года по инициативе Собянина холдингу "Москва Медиа", куда входят два телеканала, три радиостанции, сайт M24.ru и информагентство "Москва". За последние два года компания получила от города 8,252 миллиарда рублей — не считая денег, которые достались ей в рамках отдельных проектов: создания роликов о парке "Зарядье" и благоустройстве московских улиц, а также компенсации затрат на вещание в Крыму (это единственный регион за пределами столицы, где вещает канал "Москва-24").
Принадлежащий городу телеканал "ТВ-Центр" за два года, помимо денег из федерального бюджета, получил 421,3 миллиона рублей от мэрии напрямую — и отдельные суммы на производство конкретных программ. Газета "Вечерняя Москва" получила два с небольшим миллиарда рублей, больше половины из которых ушли на издание ежедневной бесплатной газеты для пассажиров метро "Москва вечерняя". Еще 226,7 миллиона потрачены на издания самой мэрии — "Вестника мэра и правительства Москвы" и ежемесячного журнала "Московские торги".
Получают московские субсидии и СМИ, которые городу не принадлежат, — в частности, агентство "Интерфакс", Первый канал, газета "Пионерская правда", газета для юных инспекторов движения "Добрая дорога детства" и другие. Еще одна важная статья расходов мэрии на СМИ — 12 окружных газет и 136 районных изданий, на которых ежегодно тратится более миллиарда рублей
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Ранее блогеры обратили внимание, что в блогах российских знаменитостей стали появляться хвалебные посты
об изменениях в Москве. На дорогах якобы стало свободнее, улицы освещаются ярче, в парках приятнее гулять, а нужные документы получить проще. По мнению интернет-пользователей, посты заказывает именно правительство Москвы, и это "получается опять нелепо, топорно и уродливо". "Тексты сделали настолько вымученными и искусственными, что все понятно даже без хештегов. И за все это заплачено вашими деньгами, москвичи", - цитирует в Facebook пользователя Alex Ulyanov журналистка Юлия Каблинова. А столичные чиновники устраивают травлю
тех, кто критикует мэрию, создавая провластные боты в Twitter.