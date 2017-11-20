"Медуза": мэрия Москвы заплатила 312 миллионов рублей за провластные посты в соцсетях

13 октября 2017 г. "Жизнь налаживается": звезды внезапно принялись хвалить Москву в соцсетях, блогеры подозревают мэрию в их подкупе

В последнее время в аккаунтах российских звезд стали появляться хвалебные посты об изменениях в Москве и других городах России с одним и тем же хештэгом #жизньналаживается. Столичные блогеры считают, что это дело рук пиарщиков мэрии.