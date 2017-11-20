Встретить Новый год на Красной площади снова не получится

Свободный вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет закрыт из-за съемок праздничной программы, сообщает "Интерфакс"
. "Традиционно Первый канал занимает Красную площадь для своего "Голубого огонька". Город никаких мероприятий проводить там не планирует", - сообщил на пресс-конференции глава департамента Москвы Александр Кибовский.
Он напомнил, что Красная площадь относится к ведению комендатуры Московского Кремля, а не городских служб. Из-за съемок "Голубого огонька" вход на главную площадь страны ограничивали при праздновании 2016-го и 2017 годов, напоминает РБК
. В новогоднюю ночь - 2018 попасть на Красную площадь можно будет только по пригласительным билетам.
Красная площадь будет закрыта и 26 декабря из-за проведения общероссийской елки. Также будет ограничен допуск в Кремль, за исключением прохода со стороны Боровицкой башни для посещения Оружейной палаты и Алмазного фонда. Также в связи с елкой будут перекрыты улицы вокруг Кремля
. С 08:30 до 15:00 перекроют улицы Варварку, Москворецкую, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что в столице будет достаточно уличных площадок для встречи Нового года. В частности, Тверская улица станет пешеходной на три дня
, праздничные мероприятия там начнутся уже днем 31 декабря.