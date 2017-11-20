Встретить Новый год на Красной площади снова не получится

25 декабря 2017 г. Вторник может стать тяжелым днем для автомобилистов

26 декабря из-за новогодней елки с 8:30 до 15:00 перекроют улицы Варварку, Москворецкую, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск. На дорогах возможна гололедица, водителей призывают пользоваться общественным транспортом.