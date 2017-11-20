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С началом программы реновации "магазинов у дома" станет вчетверо больше
25 декабря 2017 г. | Время публикации 09:40 | Последние изменения 11:10
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Global Look Press
Объем коммерческих площадей в кварталах реновации в четыре с лишним раза превысит площади нежилых помещений в сносимых домах, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Его цитирует "Интерфакс".

По словам Левкина, все первые этажи новостроек по программе реновации будут нежилыми, предназначенными для размещения малого бизнеса. Сейчас малый бизнес использует помещения примерно одной из десяти предназначенных к сносу пятиэтажек: как правило, в них нет помещений, специально предназначенных для коммерческого использования, в нежилой фонд переведен ряд квартир на первых и цокольных этажах.

Напомним, собственникам, которые сдают помещения в хрущевках в аренду, правительство обещает компенсацию - либо денежную, рассчитанную исходя из кадастровой стоимости, либо в виде аналогичной по метражу площади. Хотя теоретически некоторые собственники не только не пострадают, но и окажутся в выигрыше, поскольку стоимость новых помещений в любом случае превысит реальную цену тех, что расположены в ветхих домах, собственникам обещают предоставить равнозначные, но не равноценные площади взамен снесенных.

Кроме того, в отличие от жильцов, которым правительство обязано предоставить квартиру в том же или ближайшем районе, собственник нежилого фонда может получить помещение такой же площади, но в абсолютно любом районе города, что не может не сказаться на ведении дел. А эксперты отмечают, что первые и цокольные этажи в пятиэтажках всегда сдавались с существенным дисконтом, тогда как аналогичных по площади и проходимости помещений в новостройках и ТЦ немного, и сдаются они в среднем на 20–30% дороже. В итоге большинство мелких предпринимателей, которые уже сейчас работают на грани рентабельности, просто не выдержит новой арендной нагрузки, а рынок "магазинов у дома" поделят более сильные игроки.

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