С началом программы реновации "магазинов у дома" станет вчетверо больше

Объем коммерческих площадей в кварталах реновации в четыре с лишним раза превысит площади нежилых помещений в сносимых домах, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Его цитирует "Интерфакс"
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По словам Левкина, все первые этажи новостроек по программе реновации будут нежилыми, предназначенными для размещения малого бизнеса. Сейчас малый бизнес использует помещения примерно одной из десяти предназначенных к сносу пятиэтажек: как правило, в них нет помещений, специально предназначенных для коммерческого использования, в нежилой фонд переведен ряд квартир на первых и цокольных этажах.
Напомним, собственникам, которые сдают помещения в хрущевках в аренду, правительство обещает компенсацию
- либо денежную, рассчитанную исходя из кадастровой стоимости, либо в виде аналогичной по метражу площади. Хотя теоретически некоторые собственники не только не пострадают, но и окажутся в выигрыше, поскольку стоимость новых помещений в любом случае превысит реальную цену тех, что расположены в ветхих домах, собственникам обещают предоставить равнозначные, но не равноценные площади взамен снесенных.
Кроме того, в отличие от жильцов, которым правительство обязано предоставить квартиру в том же или ближайшем районе, собственник нежилого фонда может получить помещение такой же площади, но в абсолютно любом районе города, что не может не сказаться на ведении дел. А эксперты отмечают, что первые и цокольные этажи в пятиэтажках всегда сдавались с существенным дисконтом, тогда как аналогичных по площади и проходимости помещений в новостройках и ТЦ немного, и сдаются они в среднем на 20–30% дороже. В итоге большинство мелких предпринимателей, которые уже сейчас работают на грани рентабельности, просто не выдержит
новой арендной нагрузки, а рынок "магазинов у дома" поделят более сильные игроки.