С началом программы реновации "магазинов у дома" станет вчетверо больше

20 апреля 2017 г. Эксперты: снос пятиэтажек грозит стать "шокотерапией" для малого бизнеса

По оценкам экспертов, снос разорит или ухудшит положение не менее 100 тысяч работников малого бизнеса, магазины которых расположены на первых этажах пятиэтажек. Предпринимателей также могут переселить в другой район.