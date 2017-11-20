Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Кутузовском проспекте, заявил, что впервые сел за руль такой машины Рубрики: Происшествия

Reuters АГН "Москва" / Киселев Сергей АГН "Москва" / Киселев Сергей



- Список погибших и пострадавших



Все слова водителя будут проверены в ходе экспертизы, в том числе его заявления об отказе тормозной системы, а также версия, что он мог перепутать педали газа и тормоза. Ранее Следственный комитет РФ сообщил со слов водителя, что автобус, находясь на остановке, "внезапно начал самостоятельное движение". Водитель попытался остановить автобус, но тормоза не сработали.



Связанный с порталом Life паблик Mash со ссылкой на показания водителя писал, что тот якобы хотел переставить автобус, так как хотел уступить место другому автобусу: "Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше".



В подмосковном предприятии "Мострансавто" сообщили, что автобусу не было и года - он выпущен в 2017 году. Перед рейсом машина была исправна. 58-летний водитель имеет 30-летний стаж, а в самой компании работает с 2000 года. Он проходил предрейсовую проверку, отклонений от норм не выявлено. Рассматриваются версии технической неисправности, отказа тормозов и потери управления водителем.



Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова заявил, что состояние проезжей части не могло стать причиной ДТП. "Здесь никак не связано с дорогой... Наверняка есть какой-то человеческий фактор, технический фактор автобуса, поэтому никак дорожные условия не могли повлиять. Дорожное полотно в это время было чистое", - сказал он в эфире телеканала



Власти Москвы до утра вторника проверят техническое состояние всех автобусов внутригородских маршрутов, несмотря на то что в ДТП попал автобус подмосковного перевозчика. Об этом



Все автобусы "Мострансавто" также будут проверены, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. "Все транспортные средства пройдут проверку на предмет технической исправности и на предмет проверки водителей перед выходом на линию", - сказал он.



Напомним, автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".



В результате ДТП погибли четыре человека, девять госпитализированы, двое отказались от госпитализации. Список погибших и пострадавших опубликован на



Погибшие:



— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;

— неизвестная, 45 лет;

— неизвестный;

— неизвестный, 18 лет.



Пострадавшие:



— Бабич Людмила Викторовна, 54 года;

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет;

— Дронова Алена Александровна, 27 лет;

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;

— Титова Наталья Николаевна, 34 года;

— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.



Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что двое мужчин и одна женщина, доставленных в НИИ вертолетами, находятся в тяжелом состоянии, но в сознании. Они содержатся в противошоковом зале, так как "пережили стрессовую ситуацию", медикам главное понять, "какой у них характер повреждений", рассказал Петриков.



Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование жителей о сложившейся обстановке по телефонам горячей линии 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. Горячая линия открыта на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России: 8 (800) 775-17-17. Власти Москвы помогут организовать похороны семьям погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.



Автобус извлекли из перехода и увезли на эвакуаторе на спецстоянку. У автобуса разбито лобовое стекло, выбиты стекла по левому борту - этой стороной машина задела ограждение перехода. Москвичи несут к месту аварии цветы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте, заявил, что впервые сел за руль именно этого автобуса. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. "Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль", - сказал собеседник агентства.Все слова водителя будут проверены в ходе экспертизы, в том числе его заявления об отказе тормозной системы, а также версия, что он мог перепутать педали газа и тормоза. Ранее Следственный комитет РФ сообщил со слов водителя, что автобус, находясь на остановке, "внезапно начал самостоятельное движение". Водитель попытался остановить автобус, но тормоза не сработали.Связанный с порталом Life паблик Mash со ссылкой на показания водителя писал, что тот якобы хотел переставить автобус, так как хотел уступить место другому автобусу: "Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше".В подмосковном предприятии "Мострансавто" сообщили, что автобусу не было и года - он выпущен в 2017 году. Перед рейсом машина была исправна. 58-летний водитель имеет 30-летний стаж, а в самой компании работает с 2000 года. Он проходил предрейсовую проверку, отклонений от норм не выявлено. Рассматриваются версии технической неисправности, отказа тормозов и потери управления водителем.Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова заявил, что состояние проезжей части не могло стать причиной ДТП. "Здесь никак не связано с дорогой... Наверняка есть какой-то человеческий фактор, технический фактор автобуса, поэтому никак дорожные условия не могли повлиять. Дорожное полотно в это время было чистое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" Власти Москвы до утра вторника проверят техническое состояние всех автобусов внутригородских маршрутов, несмотря на то что в ДТП попал автобус подмосковного перевозчика. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести внеплановые проверки всех частных перевозчиков города.Все автобусы "Мострансавто" также будут проверены, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. "Все транспортные средства пройдут проверку на предмет технической исправности и на предмет проверки водителей перед выходом на линию", - сказал он.Напомним, автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".В результате ДТП погибли четыре человека, девять госпитализированы, двое отказались от госпитализации. Список погибших и пострадавших опубликован на сайте мэрии Москвы . Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;— неизвестная, 45 лет;— неизвестный;— неизвестный, 18 лет.— Бабич Людмила Викторовна, 54 года;— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;— Дороган Морин Витальевич, 45 лет;— Дронова Алена Александровна, 27 лет;— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;— Титова Наталья Николаевна, 34 года;— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что двое мужчин и одна женщина, доставленных в НИИ вертолетами, находятся в тяжелом состоянии, но в сознании. Они содержатся в противошоковом зале, так как "пережили стрессовую ситуацию", медикам главное понять, "какой у них характер повреждений", рассказал Петриков.Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование жителей о сложившейся обстановке по телефонам горячей линии. Горячая линия открыта на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России:. Власти Москвы помогут организовать похороны семьям погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.Автобус извлекли из перехода и увезли на эвакуаторе на спецстоянку. У автобуса разбито лобовое стекло, выбиты стекла по левому борту - этой стороной машина задела ограждение перехода. Москвичи несут к месту аварии цветы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 декабря 2017 г. Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", погибли 4 человека

Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте и застрял на лестнице. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Девять человек госпитализированы, среди них подросток. Возбуждено уголовное дело.

