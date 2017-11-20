Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Кутузовском проспекте, заявил, что впервые сел за руль такой машины

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход
возле станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте, заявил, что впервые сел за руль именно этого автобуса. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. "Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль", - сказал собеседник агентства.
- Список погибших и пострадавших
Все слова водителя будут проверены в ходе экспертизы, в том числе его заявления об отказе тормозной системы, а также версия, что он мог перепутать педали газа и тормоза. Ранее Следственный комитет РФ сообщил со слов водителя, что автобус, находясь на остановке, "внезапно начал самостоятельное движение". Водитель попытался остановить автобус, но тормоза не сработали.
Связанный с порталом Life паблик Mash со ссылкой на показания водителя писал, что тот якобы хотел переставить автобус, так как хотел уступить место другому автобусу: "Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше".
В подмосковном предприятии "Мострансавто" сообщили, что автобусу не было и года - он выпущен в 2017 году. Перед рейсом машина была исправна. 58-летний водитель имеет 30-летний стаж, а в самой компании работает с 2000 года. Он проходил предрейсовую проверку, отклонений от норм не выявлено. Рассматриваются версии технической неисправности, отказа тормозов и потери управления водителем.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова заявил, что состояние проезжей части не могло стать причиной ДТП. "Здесь никак не связано с дорогой... Наверняка есть какой-то человеческий фактор, технический фактор автобуса, поэтому никак дорожные условия не могли повлиять. Дорожное полотно в это время было чистое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
.
Власти Москвы до утра вторника проверят техническое состояние всех автобусов внутригородских маршрутов, несмотря на то что в ДТП попал автобус подмосковного перевозчика. Об этом "Интерфаксу"
сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести внеплановые проверки всех частных перевозчиков города.
Все автобусы "Мострансавто" также будут проверены, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. "Все транспортные средства
пройдут проверку на предмет технической исправности и на предмет проверки водителей перед выходом на линию", - сказал он.
Напомним, автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании - филиалу подмосковного ГУП "Мострансавто". Он следовал по маршруту номер 818 Сколково - станция метро "Славянский бульвар" с остановкой у Московской школы управления "Сколково" и далее в инновационный центр "Сколково".
В результате ДТП погибли четыре человека, девять госпитализированы, двое отказались от госпитализации. Список погибших и пострадавших опубликован на сайте мэрии Москвы
. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.Погибшие
:
— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;
— неизвестная, 45 лет;
— неизвестный;
— неизвестный, 18 лет.Пострадавшие
:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года;
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;
— Дороган Морин Витальевич, 45 лет;
— Дронова Алена Александровна, 27 лет;
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;
— Титова Наталья Николаевна, 34 года;
— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;
— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.
Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что двое мужчин и одна женщина, доставленных в НИИ вертолетами, находятся в тяжелом состоянии, но в сознании. Они содержатся в противошоковом зале, так как "пережили стрессовую ситуацию", медикам главное понять, "какой у них характер повреждений", рассказал Петриков.
Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование жителей о сложившейся обстановке по телефонам горячей линии 8 (499) 251-83-00
и 8 (499) 251-45-03
. Горячая линия открыта на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России: 8 (800) 775-17-17
. Власти Москвы помогут организовать похороны семьям погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Автобус извлекли из перехода и увезли на эвакуаторе на спецстоянку. У автобуса разбито лобовое стекло, выбиты стекла по левому борту - этой стороной машина задела ограждение перехода. Москвичи несут к месту аварии цветы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.