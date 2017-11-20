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Декабрь 2017 года войдет в десятку самых теплых за 140 лет в Москве
25 декабря 2017 г. | Время публикации 14:19 | Последние изменения 16:19
Рубрики: Погода  
 
STORMnews.ru
По прогнозам синоптиков декабрь-2017 в Москве войдет в десятку самых теплых за последние 140 лет. Как сообщает портал "Метеоновости", средняя суточная температура воздуха в декабре оказалась выше, чем норма ноября.

Морозной будет ночь на вторник, 26 декабря, температура воздуха в Москве составит минус 5-7 градусов. Днем же из-за юго-западных потоков температура повысится до плюс двух градусов. В последующие дни погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, пройдут небольшие осадки, ночью температура около ноля градусов, днем до плюс 2-3 градусов. Аномалия средней суточной температуры в Москве и области всю неделю будет колебаться в пределах плюс 7-8 градусов.

"По предварительным расчетам, средняя температура декабря 2017 года в Москве и области ожидается выше нормы на 5-6 градусов. Таким образом, этот декабрь войдет в 10 самых теплых за последние почти 140 лет. Самый теплый декабрь случился в 2006 году, когда положительная аномалия температуры воздуха составила 7,3 градуса", - подчеркивается в материале.
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Понедельник, 25 декабря 2017 г. // Последняя новость 15:14
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