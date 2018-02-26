

Директор Гидрометцентра предупредил москвичей о надвигающихся 30-градусных морозах Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичам еще предстоит пережить самые холодные дни зимы. По его словам, пик холодов, которые удерживает в Центральной России мощный антициклон, придется на последние числа февраля, сообщает ТАСС.



"Воскресенье, понедельник и вторник будут с самыми низкими температурами. В среду она также будет близка к ним. Пик низких температур придется на последние дни месяца. Погода в течение предстоящих трех-четырех дней будет холодной. Ночные температуры составят минус 22-27 градусов, даже местами до минус 32 в Московской области", - рассказал специалист.



В дневные часы в начале предстоящей недели будет от 14 до 16 градусов, в Подмосковье до минус 19. По-прежнему высоким будет и атмосферное давление - его пик ожидается в среду. Осадков в эти дни не ожидается.



Вильфанд отметил, что дополнительное ощущение холода добавит ветер, который начнет усиливаться со среды. "Мы прогнозируем усиление ветра до 5-10, даже 15 метров в секунду. В этом случае происходит просто обжигание ветром открытых участков тела - рук и лица. Поэтому надо лучше закутываться, не забывать перчатки. При ветре происходит очень сильное охлаждение и поражение", - заявил он.



Директор Гидрометцентра также отметил, что нынешний антициклон охватывает территорию от Европы до Западной Сибири, "только к холодам мы привычные, а для них погода очень холодная и затрагивает работу систем жизнеобеспечения, напряженно с энергетикой".



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