На полигоне "Кучино" снова зафиксировали превышение предельных концентраций сероводорода

Разовые превышения концентраций сероводорода вновь зафиксированы на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов "Кучино", который столичные власти на протяжении последних месяцев обвиняют во всех экологических бедах столицы. Как сообщает "Интерфакс"
, жители московского региона с начала зимы жаловались на запах сероводорода уже более 800 раз.
"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", - цитирует агентство заявление пресс-службы МЧС России. В ведомстве отметили, что по прогнозу Гидрометцентра России и центра "Антистихия" в воскресенье в Москве и области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.
В начале февраля глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил
, что процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан. "Любая свалка связана со свалочными газами. Свалочные газы - это, в том числе, сероводород и различные другие газы, которые могут вызывать неприятные запахи и дискомфорт. Но еще раз говорю, что даже при воздействии полигона Кучино не были превышены нормативы по вредным веществам", - подчеркнул чиновник.
"Кучино, как правило, добивает, до Москвы там 3-4 километра, идет распространение этого запаха. Такое бывает, еще раз говорю, нечасто. Поэтому, вы же видите, с 8-го декабря практически все время дует в сторону Московской области, а не в сторону Москвы. Поэтому сейчас, например, последние полтора месяца воздействие полигона Кучина на московскую застройку практически отсутствует. Если завтра ветер поменяется - запах может опять прийти. Много зависит от метеоусловий", - убежден чиновник.
Ранее лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов, а из "Кучино" власти делают козла отпущения
именно потому, что он уже официально закрыт решением президента Владимира Путина.