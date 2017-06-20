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Полиция завела дело на "Жилищник" в Люблино, где годами "работала" выдуманная уборщица
25 февраля 2018 г. | Время публикации 14:49 | Последние изменения 14:52
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства уборщицы в ГБУ "Жилищник" района Люблино, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника портала, в связи с представлением столичной прокуратуры, которая на протяжении долгого времени систематически получала обращения о мошенничестве в сфере ЖКХ, в ближайшее время можно ожидать множество других подобных расследований.

Источник рассказал, что "Жилищник" в Люблино еще в 2014 году устроил женщину на должность уборщицы. Руководители госучреждения открыли на ее имя лицевой счет в филиале "Банка Москвы", однако на работе мифическая сотрудница так ни разу и не объявилась. По данным полиции, неустановленные руководители до 2016 года получали зарплату вместо нее, а ущерб от их мошеннических действий составил почти миллион рублей.

Напомним, ранее на этой неделе Следственный комитет РФ возбудил сразу три уголовных дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении сотрудников ГБУ "Жилищник" района Сокольники, которые фиктивно трудоустроили дворников, а заработная плана для "мертвых душ" поступала на банковские карты, находившиеся в распоряжении сотрудников ГБУ. В результате мелкие чиновники обогатились за прошедший год более чем на 500 тысяч рублей.

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, предложив ему проверить реальное соответствие численного состава дворников столицы штатному расписанию. Напомним, Собянин в феврале неоднократно утверждал, что с последствиями масштабного снегопада, выпавшего в столице 3 февраля, борются десятки тысяч коммунальщиков. При этом даже невооруженным взглядом было видно, что на протяжении первых двух недель после стихии улицы города никто не убирал.

Конкретно "Жилищник" района Люблино оказывается в центре скандала не впервые. Так, прошлым летом правоохранители уличили руководство учреждения в хищении более 980 тысяч рублей путем фиктивного оформления на работу "мертвых душ".

Прокуратура тогда провела проверку по жалобе жителя столицы, фиктивно трудоустроенного в "Жилищник". Он числился в организации дворником с марта 2014 года по май 2016 года, но в действительности не работал. Более того, мужчина имеет бессрочную инвалидность третьей группы в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата и ограничением по передвижению. Тем не менее на фиктивного дворника была оформлена банковская карта, куда из бюджета перечислялась "зарплата". За два года мужчине также неоднократно повышали оклад. Деньги коммунальщики присваивали себе.
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