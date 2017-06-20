Полиция завела дело на "Жилищник" в Люблино, где годами "работала" выдуманная уборщица

21 февраля 2018 г. В Восточном округе Москвы возбудили три уголовных дела из-за фиктивного трудоустройства дворников

В Восточном округе возбуждено сразу три уголовных дела о мошенничестве ГБУ "Жилищник" района Сокольники. Заработная плата фиктивных дворников поступала на карты сотрудников ГБУ, которые получили более полумиллиона рублей.