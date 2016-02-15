Орнитологи увязали исчезновение воробьев в Москве с "собянинским" благоустройством

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11 октября 2017 г. Собянин похвалился итогами скандального благоустройства парка в Михалково

Градозащитники называли благоустройство Михалково вандализмом. Рабочие вырубили там множество деревьев, погубили всю рыбу в местных прудах, а также понастроили велодорожек, которые изменили облик исторического парка.

20 июля 2017 г. Рабочие в "Михалково" погубили всю рыбу в местных прудах, а утят давили тракторами

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