Орнитологи увязали исчезновение воробьев в Москве с "собянинским" благоустройством

Многие жители Москвы в последнее время заметили, что некогда вездесущие воробьи стали встречаться все реже и реже. Данный факт подтверждают орнитологи: по некоторым оценкам, птиц в городе стало меньше в несколько раз. Как сообщает портал N+1
, причина этого явления кроется в благоустройстве, которым с чрезмерным энтузиазмом занимаются столичные власти.
По словам орнитолога, координатора программы "Птицы Москвы и Подмосковья" Зоомузея МГУ Ольги Волцит, живущие в городе домовые и полевые воробьи выкармливают птенцов насекомыми, и лишь после того, как подросшие птенцы вылетают из гнезда, они переходят на семена. "Раньше все орнитологи весной и летом регулярно наблюдали, как огромные скопления воробьев паслись в траве, собирая насекомых для своих выводков. В этой же траве собирали семена слетки", - рассказала специалист.
Однако в последние годы ситуация резко изменилась, поскольку мэрия ввела практику постоянной стрижки газонов. Кроме того, их значительную часть начали застилать искусственно выращенными рулонными газонами, засыпать торфом. В результате почти полностью исчезли насекомые, которые обитали раньше на газонах.
"На искусственных газонах используется только один вид травы, которая не дает ни цветов, ни семян. Насекомые просто физически уничтожались при переделке газонов, кроме того, насекомым тоже нужно разнообразие растений. В конечном счете в Москве стало намного меньше муравьев, бабочек, жуков, прямокрылых - кузнечиков, саранчи. А ведь и бабочки, и гусеницы - основной корм для птиц, они выкармливают птенцов в основном гусеницами. Частая стрижка газонов тоже не способствует размножению насекомых", - объяснила Волцит.
Она подчеркнула, что многие другие птицы также выкармливают птенцов насекомыми, многие виды оказались в таком же кризисе, что и воробьи, но снижение их численности не так бросается в глаза просто потому, что их и так было немного. "Трудно предсказать, как это скажется на городских экосистемах, но чем меньше разнообразие видов, тем хуже. А решить проблему очень просто - не нужно трогать траву со всем ее разнообразием, со всеми одуванчиками, как делают в Европе. А у нас почему-то считается, что это красиво, если везде одинаковая трава", - посетовала орнитолог.
Отметим, что об избыточном благоустройстве в городе ранее заявляла и Комиссия по экологической политике и устойчивому развитию столичной Общественной палаты (ОП). Эксперты, в частности, выявили подобные случаи в ООПТ "Битцевский лес", в парке "Москворецкий", а также в "Кузьминках-Люблино". Например, в Кузьминском лесопарке власти решили установить "красивые" и "современные" фонарные столбы, однако их оказалось так много, что парк в ночное время стал напоминать съемочную площадку
. Природозащитники утверждали, что чрезмерное освещение в лесу обязательно обернется негативными последствиями для природы, поскольку у животных, растений и насекомых есть определенный световой режим. В случае его изменения нарушается и жизнедеятельность этих организмов.
Скандалом в прошлом году обернулось благоустройство парка при усадьбе Михалково в Головинском районе на севере города. Рабочие спустили воду из каскадных прудов. Местные жители, чтобы спасти погибающую рыбу, отлавливали ее и переносили в расположенный неподалеку Большой Головинский пруд. Очистку дна прудов благоустроители проводили при помощи тяжелой гусеничной техники, которая повредила берега и корни старых деревьев, растущих возле водоема. Проводимые работы уничтожили кормовую базу обитающих на прудах уток и огарей, которые в начале лета вывели много птенцов. Очевидцы происходящего утверждали, что рабочие давили утят тракторами
.
Ради велодорожек в парке были вырублены или повреждены многочисленные деревья, грунт был срыт на глубину около 50 сантиметров. Градозащитники из "Архнадозра" жаловались, что само существование дорожек в значительной степени меняет облик исторического парка, который является образцом садово-паркового искусства XVIII века. Больше того, работы проводились в нарушение закона, поскольку дорожно-тропиночная сеть в парке может прокладываться не ближе чем на расстоянии двух метров от деревьев и кустарников.
СМИ, напомним, писали, что благоустройство парка усадьбы Михалково - личный проект Собянина, который рассчитывал увидеть там "новый парк Горького - не меньше". На озеленение и без того зеленого парка городские власти выделили около миллиарда рублей, а единственным участником конкурса стала компания ЕКС, которая и была объявлена победителем. Обновленный парк Собянин лично открыл в октябре, заявив: "Жители давно просили"
.