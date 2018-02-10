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Москвичи выяснили, что для уборки сугробов не обязательно нужен "Навальный". Достаточно "Грудинина"
25 февраля 2018 г. | Время публикации 17:13
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Жители Тверского района Москвы, вдохновившись результатами народного эксперимента по борьбе с сугробами при помощи имени политика Алексея Навального, опробовали схожую схему для уборки собственных снежных завалов, но с одним нововведением: вместо слова "Навальный" активисты изрисовали снег фразой "За Грудинина". Как оказалось, вынудить коммунальщиков выполнять свою работу можно упоминанием любого политического оппонента президента Владимира Путина.

Как пишет на своей странице в Facebook депутат Мосгордумы Елена Шувалова, первый "агитсугроб" с фамилией кандидата в президенты Павла Грудинина появился в районе в субботу днем, а уже через несколько часов от снежной кучи не осталось и следа. Сегодня активисты решили повторить мероприятие на другом завале. "Тут же появились два милиционера - преступников бы так оперативно ловили, потом - уборочная техника. Лично я рекомендую средних размеров помповый опрыскиватель и марганцовку. Невывезенного снега много - огромное поле для живой агитационной работы", - отметила Шувалова.



Уборка снега в Москве стала самой обсуждаемой темой после сильных снегопадов в начале февраля. Власти долго отказывались замечать снежные завалы и признавать работу коммунальных служб неэффективной. Тогда москвичи придумали другой способ - написать на снегу имя Навального. Сначала призыв ходил по соцсетям только в качестве шутки, а когда его все же решили опробовать на практике, снег был убран относительно оперативно - в течение четырех часов.

Впрочем, эффект от фамилии оппозиционера может быть и обратным. Так, на прошлой неделе в Головинском районе надпись "Навальный" на сугробах попросту засыпали сверху новым снегом. Однако причастность к этому именно дворников не подтверждена.

На этой неделе в социальных сетях придумали еще один метод борьбы с сугробами - назначить на каждую улицу Москвы посла Австралии. Дело в том, что австралийский дипломат Питер Теш в начале этой недели с критикой обратился к мэру Сергею Собянину, призвав его убрать надоевший всем снег в Кропоткинском переулке. В результате улицу очистили буквально за ночь.
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