Москвичи выяснили, что для уборки сугробов не обязательно нужен "Навальный". Достаточно "Грудинина"

10 февраля 2018 г. Москвичка добилась уборки снега в своем районе, изрисовав сугробы словом "Навальный"

Как показала практика, вызвать дворников в свой двор фамилией Навального можно примерно за 3-4 часа. Сам оппозиционер назвал курьезную историю "государственным маразмом на службе человека".