Двое детей погибли в результате пожара на западе Москвы, следствие начало проверку

Следствие проводит проверку по факту гибели двоих детей в результате пожара на западе Москвы. Возгорание произошло днем в четверг на седьмом этаже девятиэтажки на улице 50 лет Октября в районе Солнцево.
"Жители квартиры были эвакуированы. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, малолетние дети, проживающие в указанной квартире, скончались в карете скорой помощи", - говорится на сайте
ГСУ СК по Москве. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
По данным осведомленного источника "Интерфакса"
, одному из погибших детей чуть больше года, другому - около четырех лет. Ранее сообщалось, что тела детей были найдены в квартире после тушения пожара. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожарные спасли троих человек, еще 15 были выведены из дома в целях безопасности.