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Двое детей погибли в результате пожара на западе Москвы, следствие начало проверку
25 января 2018 г. | Время публикации 19:47 | Последние изменения 19:51
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Следствие проводит проверку по факту гибели двоих детей в результате пожара на западе Москвы. Возгорание произошло днем в четверг на седьмом этаже девятиэтажки на улице 50 лет Октября в районе Солнцево.

"Жители квартиры были эвакуированы. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, малолетние дети, проживающие в указанной квартире, скончались в карете скорой помощи", - говорится на сайте ГСУ СК по Москве. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", одному из погибших детей чуть больше года, другому - около четырех лет. Ранее сообщалось, что тела детей были найдены в квартире после тушения пожара. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожарные спасли троих человек, еще 15 были выведены из дома в целях безопасности.
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