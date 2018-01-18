Двое детей погибли в результате пожара на западе Москвы, следствие начало проверку

18 января 2018 г. СК начал проверку после того, как трем детям пришлось прыгать с балкона горящей квартиры на востоке Москвы

Следствию предстоит выяснить, почему дети, самому старшему из которых 12 лет, были дома одни, и при каких обстоятельствах произошло возгорание. Пожар возник накануне днем, дети оказались отрезаны от выхода огнем и прыгнули с 4-го этажа на импровизированный батут.