Мошенники сняли около 600 тысяч рублей со счета вдовы Сергея Бодрова-младшего Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



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По словам Светланы, звонивший назвал ее паспортные данные, номера сберегательного счета и зарплатной карты, а также данные по последним операциям и запросил код входа из восьми цифр, который пришел по SMS. Светлана продиктовала мошеннику пароль, и через некоторое время ей на телефон начали приходить сообщения с информацией о списании денежных средств с ее карты. Все это время звонивший не отключался и уверял собеседницу, что произошел сбой и работы по его устранению ведутся в режиме реального времени. За время разговора неизвестные сняли 510 тысяч рублей со сберегательного счета Бодровой и еще 75 тысяч - с ее зарплатной карты.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, телефон, с которого мошенники позвонили Светлане Бодровой, зарегистрирован на 46-летнего уроженца Абхазии по имени Лион, а сам звонок был сделан из поселка Смирновка Солнечногорского района. По факту мошенничества проводится проверка.



Телефонные мошенники списали со счета вдовы Сергея Бодрова-младшего Светланы почти 600 тысяч рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, накануне Бодрова обратилась в полицию с заявлением о том, что ей позвонил мужчина, назвавшийся представителем банка, в котором у нее открыт сберегательный счет. Он попросил ее назвать по телефону реквизиты банковской карты под предлогом реконструкции интернет-банка. После этого со счета Бодровой были списаны 575 тысяч рублей.Как пишет "Московский комсомолец" , в момент звонка Светлана находилась дома и подняла трубку, находясь в состоянии депрессии. Причиной депрессии стали закрытие ее проекта "Время кино" на федеральном телеканале и авария на даче.По словам Светланы, звонивший назвал ее паспортные данные, номера сберегательного счета и зарплатной карты, а также данные по последним операциям и запросил код входа из восьми цифр, который пришел по SMS. Светлана продиктовала мошеннику пароль, и через некоторое время ей на телефон начали приходить сообщения с информацией о списании денежных средств с ее карты. Все это время звонивший не отключался и уверял собеседницу, что произошел сбой и работы по его устранению ведутся в режиме реального времени. За время разговора неизвестные сняли 510 тысяч рублей со сберегательного счета Бодровой и еще 75 тысяч - с ее зарплатной карты.Как сообщил источник в правоохранительных органах, телефон, с которого мошенники позвонили Светлане Бодровой, зарегистрирован на 46-летнего уроженца Абхазии по имени Лион, а сам звонок был сделан из поселка Смирновка Солнечногорского района. По факту мошенничества проводится проверка.



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