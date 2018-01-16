Воспитанники школы-интерната в подмосковной Электростали попали в больницу с симптомами отравления Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщала о 13 госпитализированных, минздрав и Роспотребнадзор - о 10. По словам Маркова, часть попавших в больницу воспитанников выписаны. Состояние семи оставшихся пациентов оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе министерства отметили, что информации о диагнозе госпитализированных нет, продолжается расследование инцидента.



"Врачи предполагают ротавирусную инфекцию", -



Специалисты отобрали пробы сырья, готовой продукции и питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, а также пробы биологического материала от заболевших и контактных лиц для проведения лабораторных исследований.



По данным некоторых СМИ, число пострадавших исчисляется десятками.



"Сейчас диагнозы уточняются, сделаны все необходимые анализы, заборы проб воды и продуктов питания в учреждении. Пока известно только, что питание было не привозным. Мы следим за ситуацией", - сообщила Ксения Мишонова. Также проверяется санитарное состояние столовой.



По факту произошедшего организована проверка. В интернате работает комиссия, состоящая из представителей Роспотребнадзора, муниципального управления образования и здравоохранения. По словам главы управления образования Электростали Елены Митькиной, в школе проводится дополнительная дезинфекция.



Пока не решено, будут ли из-за происшествия прерываться занятия в школе. Среди воспитанников школы есть дети из других городов, которых родители забирают домой только на выходные. На момент госпитализации в школе находились 93 ребенка, а всего там обучаются 136 детей. Семеро воспитанников госпитализированы с симптомами отравления из школы-интерната N 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Электросталь Московской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщала о 13 госпитализированных, минздрав и Роспотребнадзор - о 10. По словам Маркова, часть попавших в больницу воспитанников выписаны. Состояние семи оставшихся пациентов оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе министерства отметили, что информации о диагнозе госпитализированных нет, продолжается расследование инцидента."Врачи предполагают ротавирусную инфекцию", - сообщает администрация Электростали. Также не исключено пищевое отравление. По данным управления Роспотребнадзора по Московской области, у заболевших выявлена острая кишечная инфекция, - говорится на сайте ведомства.Специалисты отобрали пробы сырья, готовой продукции и питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, а также пробы биологического материала от заболевших и контактных лиц для проведения лабораторных исследований.По данным некоторых СМИ, число пострадавших исчисляется десятками. Life сообщает, что в больницу попали 40 детей и 18 преподавателей, однако эти данные ничем не подтверждаются."Сейчас диагнозы уточняются, сделаны все необходимые анализы, заборы проб воды и продуктов питания в учреждении. Пока известно только, что питание было не привозным. Мы следим за ситуацией", - сообщила Ксения Мишонова. Также проверяется санитарное состояние столовой.По факту произошедшего организована проверка. В интернате работает комиссия, состоящая из представителей Роспотребнадзора, муниципального управления образования и здравоохранения. По словам главы управления образования Электростали Елены Митькиной, в школе проводится дополнительная дезинфекция.Пока не решено, будут ли из-за происшествия прерываться занятия в школе. Среди воспитанников школы есть дети из других городов, которых родители забирают домой только на выходные. На момент госпитализации в школе находились 93 ребенка, а всего там обучаются 136 детей.



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