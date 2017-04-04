Половину всего жилья в Москве за прошый год построили пять компаний

В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,42 миллиона квадратных метров жилья, около 45% которого пришлось на долю пяти крупнейших застройщиков. Данные о пятерке крупнейших столичных застройщиков приводят "Ведомости"
со ссылкой на слова руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.
Больше всего недвижимости в прошлом году построила группа компаний ПИК Сергея Гордеева. Среди сданных ею объектов значатся комплексы "Варшавское шоссе 141", "Бунинские луга", "Мещерский лес", Green Park и другие жилые комплексы. Второй по величине застройщик столицы – MR Group, введший в эксплуатацию жилые комплексы "Фили град – 2", ЖК "Воробьев дом", "Савеловский сити". Тройку лидеров замыкает "Управление гражданского строительства", созданное мэрией для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. Большую часть построенных квартир предприятие передает городу под переселение из сносимого и аварийного жилья. В прошлом году УГС сдало в эксплуатацию 379,5 тысяч квадратных метров недвижимости.
Замыкают пятерку лидеров группа компаний "Абсолют", в основном занимающаяся строительством на присоединенных территориях, и группа ЛСР, у которой на Москву пришлась примерно четверть сданных объектов. Всего в прошлом году компания ввела 909 тысяч квадратных метров. А 9-е место десятки московских застройщиков занимает 7-й таксомоторный парк, который принадлежит Столичной девелоперской компании.
В связи с этим неудивительно, что на московский рынок выходит все больше новостроек: по сравнению с 2016 годом предложение в Москве выросло на 37,3% - 49%, и спросом пользуются объекты с уникальными преимуществами, к числу которых относятся парковые зоны, инфраструктура с социальными объектами, супермаркетами, фитнес-центрами, кафе и так далее. Однако уже со второй половины года можно ожидать снижений предложения, связанного в том числе с грядущими изменениями закона о долевом строительстве. В итоге на рынке оставят только сильных игроков а застройщики будут стремиться получить разрешение на строительство до 1 июля, но в скольких из них откроются продажи, пока неизвестно. Спрос будет поддерживаться большим объемом предложения, а также снижающимися ипотечными ставками.
В августе прошлого года стало известно, что московские власти начали переговоры с застройщиками: часть принадлежащих им территорий может стать стартовой площадкой для реновации
, а взамен девелоперам предоставят землю в других местах. По разным данным, в их число входят ГК "ПИК", "Инград", "Эталон-Инвест", ФСК "Лидер", ЛСР, MR Group, "ПСН Групп". О своем желании присоединиться к программе реновации также заявили компании "Крост", "Пионер Групп", Capital Group.
В то же время программа реновации может обернуться для девелоперов потерей половины рынка коммерческого жилья
. Частных застройщиков вытеснит мэрия, которой придется построить и продать почти 22 миллиона квадратных метров, чтобы вернуть в бюджет требуемые для переселения полтора триллиона рублей. Другие эксперты отмечают, что с появлением нового крупного игрока и ужесточением конкуренции произойдет либо перераспределение текущего спроса в пользу города, либо увеличение объема спроса на фоне снижения цен: также возможно увеличение общих объемов рынка недвижимости на фоне роста доходов. Последнее, впрочем, довольно маловероятно: более 2,5 тысяч квартир в новостройках Москвы не раскупаются более двух лет
, даже несмотря на солидные скидки и бонусы.