Половину всего жилья в Москве за прошый год построили пять компаний

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30 октября 2017 г. Эксперт: реновация грозит столичным девелоперам потерей половины рынка

По словам экспертов, мэрия вытеснит с рынка частных застройщиков: по программе придется построить и продать почти 22 миллиона квадратных метров, чтобы вернуть в бюджет требуемые для переселения полтора триллиона рублей.

11 августа 2017 г. Москве не хватает стартовых площадок для реновации, землю будут просить у топовых девелоперов