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Новые храмы появятся в кварталах реновации
25 января 2018 г. | Время публикации 14:46 | Последние изменения 16:58
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Новые храмы появятся в районах реновации в связи с массовым строительством жилых домов, сообщил журналистам куратор программы строительства православных церквей в Москве, депутат Госдумы Владимир Ресин. Его цитирует агентство "Москва".

"Во время разработок проектов планировок территорий сразу же подразумевается строительство храмов, и, конечно, в районах реновации при таком массовом жилищном строительстве будут строиться храмы", - сказал Ресин. В свою очередь, председатель финансового-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополит Марк сообщил, что такие вопросы будут обсуждаться с местными жителями.

"Везде у нас принимают участие и муниципальные депутаты, и местные жители, проходят общественные слушания, а у нас процессы открыты и прозрачны, в рамках демократических процедур. Если, например, рядом с кварталом, где будет осуществляться реновация, уже есть храм, то, конечно, нет смысла включать храм в план нового квартала реновации. Но если какой-то квартал будет находиться далеко от храма, и будет большое количество зданий, то, мне кажется, что храм был бы уместным. То есть все делается для жителей, и наша цель не строить здания, даже красивые, наша цель строить места молитвы для общины", - сказал митрополит.

Владимир Ресин является куратором программы "200 храмов", утвержденной в 2010 году. К настоящему моменту по этой инициативе в Москве возведен 41 храм, в том числе четыре на присоединенных территориях, еще 47 храмов сейчас пребывают в процессе строительства. На практике попытки возвести храмы зачастую сталкиваются с протестами, наиболее ожесточенный "храмовый конфликт" развернулся в парке "Торфянка".

Еще одной "горячей точкой" стал временный православный храм в районе Куркино. Местные жители заявили, что у строителей этого храма нет необходимых документов для ведения работ, а разрешение на возведение объекта на данном участке столичные власти не выдавали. Муниципальный депутат Алексей Бескоровайный отмечал, что РПЦ пытается в течение суток возвести "религиозный самострой", который, в отличие от обычных временных сооружений, снести потом можно будет только через суд. Тем не менее спустя некоторое время храм был освящен. Строительство зачастую ведется и там, где нехватки храмов не наблюдается.
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