Новые храмы появятся в кварталах реновации

19 ноября 2017 г. В Куркино освятили временный храм, с которым борются местные жители

Как ранее рассказывал местный муниципальный депутат Алексей Бескоровайный, этот храм является "религиозным самостроем". В отличие от обычных временных сооружений, снести объект такого рода можно только через суд.