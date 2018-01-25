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Положительные температуры ожидают столицу на следующей неделе
25 января 2018 г. | Время публикации 11:03
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Морозы покинут столичный регион к понедельнику, в Москве ожидаются плюсовые температуры. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, 29 января в столице ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, 30 января - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Атмосферное давление в понедельник понизится до 742 миллиметров ртутного столба, во вторник - до 734 миллиметров ртутного столба. Ожидается облачная погода, осадки в виде снега и дождя.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, и в понедельник, 29 января, столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке, что выше нормы на 5–6 градусов. Также за выходные может выпасть до трех миллиметров снега, "что уже будет проблемой для транспортных, коммунальных служб и дорожного движения".
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Четверг, 25 января 2018 г. // Последняя новость 11:23
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