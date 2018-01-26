В пятницу в столице ожидается небольшой снег и порывистый ветер Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В пятницу, 26 января, в столице ожидается небольшой снег и порывистый ветер, сообщает Гидрометцентр России . Ночью в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, минус 5 - минус 7 градусов, при прояснениях до минус 15 градусов. По области минус 5 - минус 10, при прояснениях до минус 15 градусов. Днем в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, минус 4 - минус 6, по области минус два - минус 7 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.



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