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В пятницу в столице ожидается небольшой снег и порывистый ветер
25 января 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 26 января, в столице ожидается небольшой снег и порывистый ветер, сообщает Гидрометцентр России. Ночью в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, минус 5 - минус 7 градусов, при прояснениях до минус 15 градусов. По области минус 5 - минус 10, при прояснениях до минус 15 градусов. Днем в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, минус 4 - минус 6, по области минус два - минус 7 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

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Пятница, 26 января 2018 г. // Последняя новость 25 января 2018 г. 20:17
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