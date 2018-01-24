Водитель внедорожника, снесший остановку с людьми на проспекте Мира, был пьян

24 января 2018 г. Автомобиль врезался в автобусную остановку на Проспекте Мира: один погибший, четверо пострадавших

Авария произошла у дома 68 на Проспекте Мира. По данным ГУ ГИБДД РФ по Москве, находившийся за рулем легковушки водитель не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики.