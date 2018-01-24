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Водитель внедорожника, снесший остановку с людьми на проспекте Мира, был пьян
25 января 2018 г. | Время публикации 11:23 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Происшествия  
 
Михаил Малюков / YouTube
Водитель автомобиля, въехавшего в остановку на проспекте Мира в Москве накануне вечером, был пьян, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Ранее сообщалось, что мужчина имел внешние признаки алкогольного опьянения и отказался от медицинского освидетельствования.

Авария произошла в 21:12 у дома 68 на проспекте Мира, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Внедорожник Ford Explorer снес остановку, на которой были люди, а затем врезался в фонарный столб.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил стоявших на остановке людей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По данным ТАСС, водитель ехал со скоростью не менее 100 км/ч.



В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали и были госпитализированы. РИА "Новости" со ссылкой на дежурного офицера полиции сообщало, что в салоне автомобиля был найден труп. Правоохранители выясняют, погиб ли мужчина до или после ДТП. По предварительным данным, в момент аварии пассажира от удара отбросило"в заднюю часть салона внедорожника, где у него начинается багажник".

По данным Telegram-канала "112", мужчина умер от кровоизлияния в мозг. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

По данным паблика "112", у водителя 1984 года рождения богатое криминальное прошлое. В 19 лет он был осужден за угон, в 2004-м на год лишен прав за вождение в пьяном виде, в 2012 году находился под подпиской о невыезде за нанесение побоев, в 2013-м его объявили в розыск за уклонение от уплаты алиментов, а спустя год привлекался за угрозу убить соседку - как говорится в сообщении, "держал женщину за волосы и угрожал сжечь зажигалкой лицо". Полиция проводит проверку по факту ДТП, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.
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