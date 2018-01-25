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Второй за неделю пожар произошел на территории столичного рынка "Садовод"
25 января 2018 г. | Время публикации 10:15 | Последние изменения 11:08
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар, возникший утром в торговом павильоне на рынке "Садовод". Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве. "Объявлена локализация пожара на общей площади 250 квадратных метров, угрозы его распространения нет. Пожарные осуществляют проливку здания", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного здания павильона на территории рынка "Садовод". Эвакуированы более 150 человек, пострадал один человек. Для замера уровня ПДК вредных веществ в окружающем воздухе привлечена мобильная лаборатория.

До этого пожар в металлическом павильоне, расположенном на территории торгового комплекса "Садовод", произошел вечером 17 января. На площади около 300 квадратных метров загорелись павильоны контейнерного типа, установленные в два - три этажа на 24-25 линиях рынка. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к утру 18 января.

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Четверг, 25 января 2018 г. // Последняя новость 11:23
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