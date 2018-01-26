"Снег тоже припаркован": москвичи жалуются на заваленные сугробами платные парковки и обочины дорог Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Так, сообщество







В той же группе опубликовано фото, на котором видно, что снег целенаправленно свален на место для инвалидов.







В комментарии к посту отметилась сотрудница "Московского паркинга". Она сообщила, что уборка платных парковок находится в ведении коммунальных служб, и попросила автора фотографии указать адрес парковки с фотографии, что вызвало новую волну негодования. "То есть проборы за воздух - это ваша обязанность! А забота о месте проборов в руках незаинтересованных коммунальных и дорожных служб?", - возмутились пользователи, отметив, что подобная ситуация наблюдается по всему городу.



В комментариях под видео одного из пользователей с платной парковки на Сретенке набралась целая коллекция фотографий неубранных куч снега из разных районов Москвы. "Снег тоже припаркован. Его нельзя убирать", - шутят горожане.















Уборочная техника тоже создает помехи при движении. Так, один из пользователей снял, как на северо-востоке Москвы трактор грузил снег с обочины в кузов самосвала - хотя для этого в столице есть специальные погрузчики, - из-за чего автомобилям приходилось выезжать на встречную полосу на узкой дороге и на трамвайные пути. Трамвай в это время тоже ждал своей очереди проехать.







По данным портала Москвичи в соцсетях массово жалуются на качество уборки после прошедших снегопадов. Сугробы вдоль обочин и нечищеные дороги создают неудобства и автомобилистам, и пешеходам. Особенно горожане негодуют по поводу состояния платных парковок: судя по фото и видео, некоторые машино-места на них полностью завалены снегом.Так, сообщество "Синие ведерки" в Facebook опубликовало фото парковки около центра нейрохирургии Бурденко, куда привозят пациентов со сложными заболеваниями. "На месте, где спокойненько должны парковаться машины, вот такие сугробы, я насчитала на одной стороне 5 штук на ближайшие 100 метров", - пишет автор снимков.В той же группе опубликовано фото, на котором видно, что снег целенаправленно свален на место для инвалидов.В комментарии к посту отметилась сотрудница "Московского паркинга". Она сообщила, что уборка платных парковок находится в ведении коммунальных служб, и попросила автора фотографии указать адрес парковки с фотографии, что вызвало новую волну негодования. "То есть проборы за воздух - это ваша обязанность! А забота о месте проборов в руках незаинтересованных коммунальных и дорожных служб?", - возмутились пользователи, отметив, что подобная ситуация наблюдается по всему городу.В комментариях под видео одного из пользователей с платной парковки на Сретенке набралась целая коллекция фотографий неубранных куч снега из разных районов Москвы. "Снег тоже припаркован. Его нельзя убирать", - шутят горожане.Уборочная техника тоже создает помехи при движении. Так, один из пользователей снял, как на северо-востоке Москвы трактор грузил снег с обочины в кузов самосвала - хотя для этого в столице есть специальные погрузчики, - из-за чего автомобилям приходилось выезжать на встречную полосу на узкой дороге и на трамвайные пути. Трамвай в это время тоже ждал своей очереди проехать.По данным портала "Метеоновости" , к концу недели в столице может выпасть до 5-7 сантиметров снега, таким образом, будет выполнена месячная норма по осадкам. Снег и метель ожидаются в пятницу ночью, небольшой снег пройдет и в субботу. В воскресенье, 28 января, осадки усилятся, при этом потеплеет до минус 4 - минус 2 градусов, что выше нормы на четыре - четыре с половиной градуса.



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