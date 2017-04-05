"Оргии спортивного престижа": Митрохин рассказал, как стадионы в Москве массово застраивают и отдают под коммерцию

27 августа 2017 г. Борьба москвичей с беспредельной стройкой жилого комплекса на Живописной снова обострилась

Строители продолжают громить особо охраняемую территорию парка Москворецкий. Горожане в пятницу попытались своими телами преградить путь технике, но столкнулись с ЧОПовцами. Полиция активистам не помогает.