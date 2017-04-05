"Оргии спортивного престижа": Митрохин рассказал, как стадионы в Москве массово застраивают и отдают под коммерцию

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание на то, что в столице стремительно ухудшается ситуация с массовым спортом: спортивные площадки разрушаются или отдаются под застройку, а громкие отчеты чиновников "о здоровье нации" ничего не меняют. Об этом политик написал в Facebook
.
"Оргии спортивного престижа вроде Олимпиады-2014 и ЧМФ-2018 не только не помогают развитию массового спорта, но и, наоборот, вредят ему, так как отсасывают из бюджета гигантские деньги, львиная доля которых уходит на сверхдоходы подрядчиков и откаты чиновникам", - пишет Митрохин, отмечая, что стадионы, построенные в советское время, становятся коммерческими объектами или застраиваются. Так, от Стадиона юных пионеров
на Ленинградском шоссе осталась только одна стена, аналогичная угроза нависла над стадионом "Красная Стрела" (бывший "Локомотив") в Лосинке. На Живописной
ради элитного дома захвачена территория стадиона "Октябрь", а застройка общедоступной спортплощадки превратила в "горячую точку" улицу Кравченко.
Альтернативой этому, по наблюдениям политика, становится присвоение территории: стадион "Алмаз" в парке Покровское-Стрешнево приватизирован вместе с одноименным заводом, и попасть туда невозможно даже за деньги, несмотря на то, что территория ООПТ должна быть свободна для граждан. А доступ в спорткомплекс "Салют" в Южном Тушино требует немалых расходов. Так, пробежка там стоит 150 рублей в час, и при ежеутренней пробежке речь идет о 4500 рублей в месяц. А аренда футбольного поля для игры стоит 12 тысяч рублей. "Сдается мне, что если так дальше пойдет, то международные антидопинговые расследования будут российским сборным уже не страшны. Мы задушим наш спорт собственными руками, никакой допинг ему больше не понадобится", - делает невеселые выводы Митрохин.
Пользователи соцсети поддержали политика. "В список можно внести стадион Зенит в Старопетровском проезде (там теперь парковка и выставка дачных домиков), да и полстадиона Динамо (аккурат напротив СЮПа) застроено теперь офисными зданиями (для этого снесены бассейн и малая спортивная арена)", - пишет Elena Chuzhakova (Орфография сохранена - прим. Msk.NEWSRu.com
). Еще один пользователь приводит сведения о том, что на месте Стадиона Юных пионеров собираются возвести жилой квартал "Царская площадь", строительство которого ухудшит транспортную ситуацию на Ленинградском проспекте и ТТК, хотя эти трассы "и без того страдают от переизбытка автомобилей". А новоселов ждут проблемы с социальной инфраструктурой.
Подобная ситуация сложилась в районе Симоновской набережной на территории стадиона "Торпедо". Проект развития территории стадиона включает реконструкцию арены и других спортивных сооружений комплекса, а также строительство около 251 тысячи квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры. Градозащитники заявили, что после реконструкции на месте арены вырастет целый лес небоскребов высотой под 100 метров, где расположатся жилые помещения, офисы и торговые площади. Между тем район не рассчитан на такое увеличение загрузки, а возведение столь высоких объектов нарушает градостроительные ограничения и лишает местных жителей инфраструктуры для доступного отдыха и зеленых зон. Весной прошлого года проект был отправлен на доработку
, однако был ли он скорректирован, до сих пор неизвестно.