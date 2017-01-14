Татьянин день в Москве: студенческие квесты, концерты классической музыки и вечеринка "Игра престолов" Рубрики: Праздники

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В честь Татьяниного дня студенты дневных и вечерних отделений смогут попасть на 16 московских катков бесплатно. Прокат коньков в некоторых парках также будет бесплатным, а вот шкафчики для вещей придется оплатить. В парке Горького устроят студенческий квест на ледовых аллеях и конкурсы на ловкость и эрудицию. Также у студентов будет возможность обратиться к диджею и поставить любимые треки, а для всех Татьян будет работать мобильный салон красоты от партнеров парка.



Каток на ВДНХ студенты смогут посетить за половину стоимости билета. В Таганском парке все, кто сдал последнюю сессию на отлично и покажет соответствующий документ, смогут взять коньки напрокат бесплатно, для остальных студентов предусмотрены скидки. А в саду имени Баумана предлагается также сделать зарядку на коньках и селфи на фоне арт-объекта "Зачетка". Еще одну программу для студентов приготовил Таганский парк.



В парке "Кузьминки" будут с 50-процентной скидкой выдавать напрокат "ватрушки", лыжи, зимние велосипеды и оборудование для игры в лазерный биатлон: Татьянам все это достанется бесплатно. Кроме того, в 16:00 на главной сцене начнется концерт. В "Царицыно" тюбинги выдадут бесплатно студентам-очникам, и гостьям по имени Татьяна. В парке "Фили" пройдет костюмированная квест-вечеринка "Битва за железный трон", основанная на сериале "Игра престолов". Праздничные мероприятия также пройдут в ландшафтном парке Митино, музее-усадьбе "Коломенское", парке имени Артема Боровика, парке 850-летия Москвы, Лианозовском парке и многих других.



Кроме того, в честь праздника в столице пройдут концерты и кинопоказы. Так, в Доме Гоголя можно будет послушать произведения Рахманинова и Шостаковича. В Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла Трио "Бельканто" исполнит произведения Баха, Шуберта и Морриконе в сопровождении песочной анимации. Билеты на концерт можно купить непосредственно перед мероприятием.



С 14:00 и до конца дня кинотеатры городской сети "Москино" предоставят студентам скидку в размере 30%. Любой билет будет стоить 200 рублей. Сходить можно будет не только на отечественные ленты, но и на фестивальное кино.Среди фильмов, которые будут демонстрироваться в этот день - "Форма воды" Гильермо дель Торо и новый фильм Михаэля Ханеке "Хеппи-энд". Там же со скидкой можно попасть на популярные фильмы: "Приключения Паддингтона-2" и "Движение вверх".



Останкинская башня пропустит студентов на экскурсию за полцены и обеспечит бесплатным сопровождением гида. Сбор участников состоится на первом этаже, экскурсии продлятся до 21:00. А недалеко от Останкинской башни в лектории павильона "Рабочий и колхозница" журналистка Ася Казанцева прочтет лекцию о памяти. Она расскажет о работе мозга и механизмах запоминания информации. Начало в 19:00.



"Московский зоопарк" приглашает на "Унизверский квест" — интеллектуальную игру-путешествие по территории зоосада. Организаторы рекомендуют одеться потеплее и обеспечить себя мобильным интернетом. Соревнование начнется в 13:00. А любители искусства смогут попасть в государственные музеи со скидкой по студенческому билету. Некоторые музеи обеспечат бесплатный вход: так, бесплатным будет вход и в Московский литературный музей-центр Паустовского и на одну из трех выставок "Романовы", "Рюриковичи" или "От великих потрясений к Великой Победе" в историческом парке на ВДНХ.



В честь праздника город также украсят гигантскими цифровыми открытками. Поздравительные инсталляции появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа на Тверской улице. Помимо этого, в центре Москвы появятся 11 3D-изображений Ломоносова: сделать селфи с Ломоносовым можно будет на Цветном и Тверском бульварах, в "Сокольниках", парке Горького, "Зарядье" и ВДНХ.



В честь Татьяниного дня в столице пройдут десятки мероприятий, среди которых студенческие квесты, концерты классической музыки и вечеринка по сериалу "Игра престолов". Обзор праздничных мероприятий предлагает "Газета.Ru" В честь Татьяниного дня студенты дневных и вечерних отделений смогут попасть на 16 московских катков бесплатно. Прокат коньков в некоторых парках также будет бесплатным, а вот шкафчики для вещей придется оплатить. В парке Горького устроят студенческий квест на ледовых аллеях и конкурсы на ловкость и эрудицию. Также у студентов будет возможность обратиться к диджею и поставить любимые треки, а для всех Татьян будет работать мобильный салон красоты от партнеров парка.Каток на ВДНХ студенты смогут посетить за половину стоимости билета. В Таганском парке все, кто сдал последнюю сессию на отлично и покажет соответствующий документ, смогут взять коньки напрокат бесплатно, для остальных студентов предусмотрены скидки. А в саду имени Баумана предлагается также сделать зарядку на коньках и селфи на фоне арт-объекта "Зачетка". Еще одну программу для студентов приготовил Таганский парк.В парке "Кузьминки" будут с 50-процентной скидкой выдавать напрокат "ватрушки", лыжи, зимние велосипеды и оборудование для игры в лазерный биатлон: Татьянам все это достанется бесплатно. Кроме того, в 16:00 на главной сцене начнется концерт. В "Царицыно" тюбинги выдадут бесплатно студентам-очникам, и гостьям по имени Татьяна. В парке "Фили" пройдет костюмированная квест-вечеринка "Битва за железный трон", основанная на сериале "Игра престолов". Праздничные мероприятия также пройдут в ландшафтном парке Митино, музее-усадьбе "Коломенское", парке имени Артема Боровика, парке 850-летия Москвы, Лианозовском парке и многих других.Кроме того, в честь праздника в столице пройдут концерты и кинопоказы. Так, в Доме Гоголя можно будет послушать произведения Рахманинова и Шостаковича. В Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла Трио "Бельканто" исполнит произведения Баха, Шуберта и Морриконе в сопровождении песочной анимации. Билеты на концерт можно купить непосредственно перед мероприятием.С 14:00 и до конца дня кинотеатры городской сети "Москино" предоставят студентам скидку в размере 30%. Любой билет будет стоить 200 рублей. Сходить можно будет не только на отечественные ленты, но и на фестивальное кино.Среди фильмов, которые будут демонстрироваться в этот день - "Форма воды" Гильермо дель Торо и новый фильм Михаэля Ханеке "Хеппи-энд". Там же со скидкой можно попасть на популярные фильмы: "Приключения Паддингтона-2" и "Движение вверх".Останкинская башня пропустит студентов на экскурсию за полцены и обеспечит бесплатным сопровождением гида. Сбор участников состоится на первом этаже, экскурсии продлятся до 21:00. А недалеко от Останкинской башни в лектории павильона "Рабочий и колхозница" журналистка Ася Казанцева прочтет лекцию о памяти. Она расскажет о работе мозга и механизмах запоминания информации. Начало в 19:00."Московский зоопарк" приглашает на "Унизверский квест" — интеллектуальную игру-путешествие по территории зоосада. Организаторы рекомендуют одеться потеплее и обеспечить себя мобильным интернетом. Соревнование начнется в 13:00. А любители искусства смогут попасть в государственные музеи со скидкой по студенческому билету. Некоторые музеи обеспечат бесплатный вход: так, бесплатным будет вход и в Московский литературный музей-центр Паустовского и на одну из трех выставок "Романовы", "Рюриковичи" или "От великих потрясений к Великой Победе" в историческом парке на ВДНХ.В честь праздника город также украсят гигантскими цифровыми открытками. Поздравительные инсталляции появятся на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа на Тверской улице. Помимо этого, в центре Москвы появятся 11 3D-изображений Ломоносова: сделать селфи с Ломоносовым можно будет на Цветном и Тверском бульварах, в "Сокольниках", парке Горького, "Зарядье" и ВДНХ.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 января 2017 г. 25 января студентки с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на катке ВДНХ

Акция будет действовать с 17:00 до 23:00. Для студентов-очников и Татьян, которые студентками не являются, билет в этот вечер будет стоить дешевле.

