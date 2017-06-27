Сотрудники гостиниц пройдут вакцинацию перед ЧМ-2018

Сотрудникам гостиниц и хостелов в Москве перед чемпионатом мира по футболу сделают прививки от гепатита А и дизентерии. Вакцинация будет бесплатной и пройдет за счет городского бюджета, пишет "Российская газета"
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Как заявил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, вакцинация обязательна для всех сотрудников отелей, принимающих болельщиков, даже если в гостинице остановится всего один гость ЧМ-2018. Впоследствии власти проверят, как отельеры исполнили соответствующее постановление главного санитарного врача Москвы. Как пишет ТАСС, на время чемпионата мира уже забронировано 86 процентов номеров.
Ранее сообщалось, что футбольные сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве
на предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года из-за дорожной ситуации. Сообщалось, что британскую сборную отпугнули пробки, а представителей сборной Германии впечатлили благоприятные условия и климат Сочи.