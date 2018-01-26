

Пресс-секретарь службы "Милосердие" погиб, спасая бездомного Рубрики: Общество

Благотворительный фонд Предание



"Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия. Я знаю, что Георгий собирался стать священником. Выражаю глубокие соболезнования супруге, родителям, всем близким и друзьям нашего дорогого Георгия. Царствие Небесное. Вечная память", - сказал руководитель службы "Милосердие" председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, слова которого приводятся на



Георгий Великанов окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был миссионером-катехизатором, певчим и алтарником Храма Всемилостивого Спаса в Митино, работал в cинодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Он также был первым пресс-секретарем православной службы помощи "Милосердие" и автором статей по богословской тематике. По данным



"Господь принимает любую нашу жертву. Для Него очень, очень драгоценно каждое движение нашего сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в котором проявилась любовь. Для Него это подарок И не важно, много мы подарим или мало и насколько красивая будет упаковка", – писал сам Великанов в 2012 году на своей странице Первый пресс-секретарь православной службы помощи "Милосердие" Георгий Великанов погиб на железнодорожной платформе Красногорская, спасая бездомного, который упал на пути. "Умер невероятно светлый и добрый прихожанин нашего храма! Он умер, исполнив заповедь Христа: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя". Он стал спасать упавшего с железнодорожной платформы бомжика и спас его! Но не смог помочь себе... попал под поезд...Упокой, Господи, раба Твоего!" – написал на своей странице в Facebook бывший работник Синодального информационного отдела Русской православной церкви Алексей Юлин."Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия. Я знаю, что Георгий собирался стать священником. Выражаю глубокие соболезнования супруге, родителям, всем близким и друзьям нашего дорогого Георгия. Царствие Небесное. Вечная память", - сказал руководитель службы "Милосердие" председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, слова которого приводятся на портале службы Георгий Великанов окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был миссионером-катехизатором, певчим и алтарником Храма Всемилостивого Спаса в Митино, работал в cинодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Он также был первым пресс-секретарем православной службы помощи "Милосердие" и автором статей по богословской тематике. По данным "Интерфакса" , Великанов также активно занимался помощью нуждающимся, помогая инвалидам в психоневрологическом интернате в качестве добровольца."Господь принимает любую нашу жертву. Для Него очень, очень драгоценно каждое движение нашего сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в котором проявилась любовь. Для Него это подарок И не важно, много мы подарим или мало и насколько красивая будет упаковка", – писал сам Великанов в 2012 году на своей странице в Facebook



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