Столичные власти пригрозили штабу Навального прокуратурой за призывы участвовать в "Забастовке избирателей"

В мэрии Москвы пообещали обратиться в прокуратуру, если организаторы "Забастовки избирателей" продолжат агитировать за участие в ней, сообщает РБК
со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что в случае проведения несогласованной акции организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.
Глава департамента Владимир Черников добавил, что заявки на митинг и шествие под названием "Забастовка избирателей" были одобрены, но на альтернативных площадках: оппозиции предложили собраться в парке "Сокольники", на улицах Перерва и Люблинской или на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.
Ни один из этих вариантов оппозиционера Алексея Навального не устроил. Он заявил, что не собирается "митинговать в лесу". Организаторы забастовки планируют
пройти шествием по Тверской улице, а затем провести митинг на Охотном Ряду. Начало мероприятия запланировано на 28 января, 14:00.
По словам Черникова, в мэрии до сих пор не получили информации о принятии или отклонении предложений об альтернативных площадках, а следовательно, в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" заявители не имеют права проводить публичные мероприятия.
Отметим, что ранее в четверг Навальный обратился к россиянам с призывом поддержать "Забастовку избирателей", заявив, что без этой акции "можно не ждать нормальной жизни и не мечтать о позитивных переменах". В опубликованном им ролике содержались призывы
к москвичам собраться именно на Тверской улице.
В своем блоге Навальный назвал выход на митинг "в 99% случаев - самым безопасным, самым эффективным и самым простым способом политической борьбы". "Участвуйте. Без вас ничего не получится. Не ждите ничего и участвуйте прямо в это воскресенье. Как бы нас ни запугивали, никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны", - написал оппозиционер.
Впрочем, в июне 2017 года несогласованный митинг на Тверской улице обернулся задержанием почти тысячи человек. В ряде случаев задержания производились очень жестко: ОМОН избивал дубинками протестующих, выдергивал людей из толпы и тащил их по земле до автозаков.