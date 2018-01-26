NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
января
pda
Поиск
Архив

Столичные власти пригрозили штабу Навального прокуратурой за призывы участвовать в "Забастовке избирателей"
25 января 2018 г. | Время публикации 20:17
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В мэрии Москвы пообещали обратиться в прокуратуру, если организаторы "Забастовки избирателей" продолжат агитировать за участие в ней, сообщает РБК со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что в случае проведения несогласованной акции организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.

Глава департамента Владимир Черников добавил, что заявки на митинг и шествие под названием "Забастовка избирателей" были одобрены, но на альтернативных площадках: оппозиции предложили собраться в парке "Сокольники", на улицах Перерва и Люблинской или на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Ни один из этих вариантов оппозиционера Алексея Навального не устроил. Он заявил, что не собирается "митинговать в лесу". Организаторы забастовки планируют пройти шествием по Тверской улице, а затем провести митинг на Охотном Ряду. Начало мероприятия запланировано на 28 января, 14:00.

По словам Черникова, в мэрии до сих пор не получили информации о принятии или отклонении предложений об альтернативных площадках, а следовательно, в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" заявители не имеют права проводить публичные мероприятия.

Отметим, что ранее в четверг Навальный обратился к россиянам с призывом поддержать "Забастовку избирателей", заявив, что без этой акции "можно не ждать нормальной жизни и не мечтать о позитивных переменах". В опубликованном им ролике содержались призывы к москвичам собраться именно на Тверской улице.

В своем блоге Навальный назвал выход на митинг "в 99% случаев - самым безопасным, самым эффективным и самым простым способом политической борьбы". "Участвуйте. Без вас ничего не получится. Не ждите ничего и участвуйте прямо в это воскресенье. Как бы нас ни запугивали, никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны", - написал оппозиционер.

Впрочем, в июне 2017 года несогласованный митинг на Тверской улице обернулся задержанием почти тысячи человек. В ряде случаев задержания производились очень жестко: ОМОН избивал дубинками протестующих, выдергивал людей из толпы и тащил их по земле до автозаков.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.01.2018   0:52
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 26 января 2018 г. // Последняя новость 25 января 2018 г. 20:17
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>