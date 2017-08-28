Трудности перевода: парк Горького переименовали в "горький парк" в англоязычном объявлении: ФОТО

В ночь на 24 мая московские выпускники отметили окончание школы в парке Горького. Территорию ради этого закрывали для обычных посетителей, о чем предупреждали объявления на русском и английском языках на ограде. В английском варианте не обошлось без ляпа - парк, названный именем писателя Максима Горького, превратился в "park bitter" - то есть парк, горький на вкус.
В социальных сетях тут же откликнулись на ошибку. "Трахнули вверх большое время", - пишет в комментарии к фото пользователь Instagram englishyopta, сделав обратный перевод фразы Fuck up big time, которую можно перевести как "крупная лажа" или "серьезная ошибка".
Пользователи также кинулись "исправлять" текст песни группы Scorpions "Winds of change", где парк Горького именуется правильно - Gorky Park, и название одноименной российской рок-группы.
Как правило, столь нелепые ошибки возникают при переводе с помощью автоматических программ типа Google Translate и "Яндекс. Переводчик", но они переводят парк Горького правильно, даже если написать оба слова со строчной буквы.
Проблемы с переводом названий возникают в Москве регулярно. В сентябре 2017 года в парке "Зарядье" нашли неправильно переведенные на китайский язык указатели. Вместо Красной площади получилась "красная кишка"
, Патриаршее подворье перевели как "деревню шовинистов", название научного центра "Заповедное посольство" - как "охраняемое посольство", а станция метро "Китай-город" была указана как "станция стены и города". В дизайн-студии Артемия Лебедева, которая разрабатывала фирменный стиль парка, вину за неверные переводы возложили на стороннего подрядчика.
Ошибками изобилуют и баннеры программы благоустройства "Моя улица". Так, осенью прошлого года на Большой Полянке красовалось полотно сразу с четырьмя ляпами
. Слово "август" было напечатано без последней буквы, Настасьинский переулок превратился в "Насиасьенкий", а сама программа обзавелась несуществующим сайтом maystreet.mos.ru. До этого ошибки попадались в баннерах на Краснопресненской набережной ("наберАжная") и у станции метро "Добрынинская" ("Дабрыненская"
).