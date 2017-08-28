Трудности перевода: парк Горького переименовали в "горький парк" в англоязычном объявлении: ФОТО

9 октября 2017 г. На баннерах программы "Моя улица" в центре Москвы снова нашли глупые ошибки: ФОТО

В слове "август" потерялась последняя буква, Настасьинский переулок превратился в "Насиасьенкий", а программа благоустройства обзавелась несуществующим сайтом. Сколько баннер уже висит в таком виде, неизвестно.