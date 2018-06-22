"Дешевый" проект "Активный гражданин" обошелся Москве в 520 миллионов рублей: больше всего ушло на пиар и подарки Рубрики: Экономика

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



выяснила, что за четыре года существования "Активный гражданин" обошелся столичному бюджету как минимум в 26 раз дороже, чем утверждают власти, а среди тех, кто на нем зарабатывает, есть городские чиновники.



По официальным заявлениям департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, затраты на проект "Активный гражданин" составили около 20 миллионов рублей. "Медуза" на основе данных портала госзакупок подсчитала, что на самом деле мэрия потратила как минимум 520 миллионов рублей, причем большая часть денег - почти 330 миллионов - ушла на пиар и подарки пользователям. При этом глава ДИТ Артем Ермолаев говорил, что эти расходы будут компенсироваться "за счет перезачетов между разными структурами города".



С начала 2017 года мэрия потратила на вознаграждения для постоянных пользователей "Активного гражданина" более 180 миллионов рублей. Так, сертификаты в океанариум на ВДНХ обошлись в 6,2 миллиона рублей, билеты на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - в 1 миллион рублей, билеты на военное шоу "Вежливые люди" - в 500 тысяч рублей. Билеты на мероприятия закупаются у посредников, даже если их организует город.



Почти 140 миллионов рублей за четыре года было потрачено на сувениры с символикой "Активного гражданина". 80% контрактов выиграла фирма "Социализм про медиа", организующая в столице массовые мероприятия. Центр антикоррупционной политики "Яблока" упоминал эту компанию в своем



Бывшие учредители "Социализм про медиа" Михаил Арутюнов и Василий Овчинников ранее возглавляли структуры департамента культуры Москвы. Овчинников сейчас заведует подведомственным депкульту "Мосгортуром". Телефоны компании "Социализм про медиа" совпадают с телефонами некоммерческой организации "Молодежная инициатива регионов", которую те же Арутюнов и Овчинников учредили вместе с однокурсником Владимиром Филипповым. Он ранее работал в префектуре Северо-Восточного округа и департаменте молодежной политики, а последние три года является замглавы департамента культуры и курирует проведение городских массовых мероприятий.



Контракты на сувениры для "Активного гражданина" также получает компания "Стандарт профессиональной организации". Ее гендиректор Юлия Характерова и совладелица Мария Бабкина ранее организовывали мероприятия по заказу управления молодежной политики префектуры СВАО под руководством Филиппова. Куратором мероприятий со стороны префектуры был Руслан Черкашин, который сейчас тоже работает в департаменте культуры.



Летом 2017 года руководители московских парков, курируемых Филипповым, получили указание закупить и установить качели, турники и скамейки с символикой проекта "Активный гражданин". Контракты на поставку этих объектов как "единственные поставщики" получили Характерова и Черкашин. Часто критикуемый московский проект "Активный гражданин" начинает экспансию в регионы России. Пока работают только страницы Кемеровской и Орловской областей. Жителям других регионов предлагают регистрироваться: "Голос будет учтен при принятии решения о старте проекта". "Медуза" выяснила, что за четыре года существования "Активный гражданин" обошелся столичному бюджету как минимум в 26 раз дороже, чем утверждают власти, а среди тех, кто на нем зарабатывает, есть городские чиновники.По официальным заявлениям департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, затраты на проект "Активный гражданин" составили около 20 миллионов рублей. "Медуза" на основе данных портала госзакупок подсчитала, что на самом деле мэрия потратила как минимум 520 миллионов рублей, причем большая часть денег - почти 330 миллионов - ушла на пиар и подарки пользователям. При этом глава ДИТ Артем Ермолаев говорил, что эти расходы будут компенсироваться "за счет перезачетов между разными структурами города".С начала 2017 года мэрия потратила на вознаграждения для постоянных пользователей "Активного гражданина" более 180 миллионов рублей. Так, сертификаты в океанариум на ВДНХ обошлись в 6,2 миллиона рублей, билеты на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - в 1 миллион рублей, билеты на военное шоу "Вежливые люди" - в 500 тысяч рублей. Билеты на мероприятия закупаются у посредников, даже если их организует город.Почти 140 миллионов рублей за четыре года было потрачено на сувениры с символикой "Активного гражданина". 80% контрактов выиграла фирма "Социализм про медиа", организующая в столице массовые мероприятия. Центр антикоррупционной политики "Яблока" упоминал эту компанию в своем расследовании о тратах на предвыборную кампанию Сергея Собянина: партия подозревает, что мэр злоупотребляет полномочиями и тратит на свое продвижение бюджетные деньги.Бывшие учредители "Социализм про медиа" Михаил Арутюнов и Василий Овчинников ранее возглавляли структуры департамента культуры Москвы. Овчинников сейчас заведует подведомственным депкульту "Мосгортуром". Телефоны компании "Социализм про медиа" совпадают с телефонами некоммерческой организации "Молодежная инициатива регионов", которую те же Арутюнов и Овчинников учредили вместе с однокурсником Владимиром Филипповым. Он ранее работал в префектуре Северо-Восточного округа и департаменте молодежной политики, а последние три года является замглавы департамента культуры и курирует проведение городских массовых мероприятий.Контракты на сувениры для "Активного гражданина" также получает компания "Стандарт профессиональной организации". Ее гендиректор Юлия Характерова и совладелица Мария Бабкина ранее организовывали мероприятия по заказу управления молодежной политики префектуры СВАО под руководством Филиппова. Куратором мероприятий со стороны префектуры был Руслан Черкашин, который сейчас тоже работает в департаменте культуры.Летом 2017 года руководители московских парков, курируемых Филипповым, получили указание закупить и установить качели, турники и скамейки с символикой проекта "Активный гражданин". Контракты на поставку этих объектов как "единственные поставщики" получили Характерова и Черкашин.



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