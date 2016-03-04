

Работников московских больниц отправят на курсы врачебной этики Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Пилотный проект по обучению персонала столичных больниц принципам эффективного и правильного общения с пациентами запустят в сентябре в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского Обучение пройдут заведующий отделения, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития столичного департамента здравоохранения им расскажут, как правильно вести диалог с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию, и что нужно предпринять самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания. Занятия по этике общения с пациентами уже посещают доктора, медсестры и администраторы столичных поликлиник. Их обучение началось в конце 2017 года.



В рамках пилотного проекта персонал приемного отделения больницы также научат более эффективно распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом, чтобы информация среди сотрудников передавалась быстро и корректно, и управлять потоками пациентов. В результате процесс госпитализации и оформление документов станет быстрее. Кроме того, в помещениях приемного отделения появятся информационные стенды и единая навигация, которая поможет ориентироваться пациентам и их родственникам.



Образовательные курсы для медицинского персонала будут длиться 24 часа — три дня по восемь часов. В одной группе смогут обучаться 12–15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. Они расскажут докторам и другим сотрудникам приемного отделения, какие слова могут вызвать у пациента негативную реакцию, и научат использовать более тактичные формулировки. Кроме того, медики освоят навыки быстрого восстановления своего собственного эмоционального состояния при помощи, дыхательных упражнений, методики рефрейминга (изменение отношения к событиям и их последствиям) и развития позитивного мышления.



Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, а в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники. Планируется, что до конца 2018 года образовательные курсы окончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник — медсестер, врачей и главврачей, а также администраторов. После того как специалисты оценят результат, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения Москвы



О том, что в столице разрабатывается курс тренингов для врачей и среднего медицинского персонала, сообщалось еще в 2016 году. За год до этого комиссия по здравоохранению Мосгордумы выдвинула инициативу, согласно которой всех столичных врачей могут начать учить правильному общению с Курсы врачебной этики в сентябре начнут посещать сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а впоследствии навыкам эффективного и правильного общения обучат работников всех московских больниц. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, аналогичные занятия с конца 2017 года посещают врачи, медсестры и администраторы городских поликлиник.Пилотный проект по обучению персонала столичных больниц принципам эффективного и правильного общения с пациентами запустят в сентябре в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского Обучение пройдут заведующий отделения, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития столичного департамента здравоохранения им расскажут, как правильно вести диалог с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию, и что нужно предпринять самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания. Занятия по этике общения с пациентами уже посещают доктора, медсестры и администраторы столичных поликлиник. Их обучение началось в конце 2017 года.В рамках пилотного проекта персонал приемного отделения больницы также научат более эффективно распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом, чтобы информация среди сотрудников передавалась быстро и корректно, и управлять потоками пациентов. В результате процесс госпитализации и оформление документов станет быстрее. Кроме того, в помещениях приемного отделения появятся информационные стенды и единая навигация, которая поможет ориентироваться пациентам и их родственникам.Образовательные курсы для медицинского персонала будут длиться 24 часа — три дня по восемь часов. В одной группе смогут обучаться 12–15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. Они расскажут докторам и другим сотрудникам приемного отделения, какие слова могут вызвать у пациента негативную реакцию, и научат использовать более тактичные формулировки. Кроме того, медики освоят навыки быстрого восстановления своего собственного эмоционального состояния при помощи, дыхательных упражнений, методики рефрейминга (изменение отношения к событиям и их последствиям) и развития позитивного мышления.Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, а в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники. Планируется, что до конца 2018 года образовательные курсы окончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник — медсестер, врачей и главврачей, а также администраторов. После того как специалисты оценят результат, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения МосквыО том, что в столице разрабатывается курс тренингов для врачей и среднего медицинского персонала, сообщалось еще в 2016 году. За год до этого комиссия по здравоохранению Мосгордумы выдвинула инициативу, согласно которой всех столичных врачей могут начать учить правильному общению с беременными пациентками . А в марте 2016 года на курсы бесконфликтного общения предложили отправить врачей, медсестер и другой персонал поликлиник.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 мая 2016 г. Столичных гинекологов и акушерок обучат вежливости

Вопросы этики являются одними из ключевых в образовании акушера-гинеколога: повышение квалификации врачи будут проходить в клинической больнице имени Боткина. Роль пациентов в ходе тренингов сыграют студенты театральных вузов. 4 марта 2016 г. Врачи и медсестры поликлиник пройдут курсы вежливости



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 25.06.2018 12:50 3 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00