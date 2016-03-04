Работников московских больниц отправят на курсы врачебной этики

Курсы врачебной этики в сентябре начнут посещать сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а впоследствии навыкам эффективного и правильного общения обучат работников всех московских больниц. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, аналогичные занятия с конца 2017 года посещают врачи, медсестры и администраторы городских поликлиник.
Пилотный проект по обучению персонала столичных больниц принципам эффективного и правильного общения с пациентами запустят в сентябре в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского Обучение пройдут заведующий отделения, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития столичного департамента здравоохранения им расскажут, как правильно вести диалог с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию, и что нужно предпринять самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания. Занятия по этике общения с пациентами уже посещают доктора, медсестры и администраторы столичных поликлиник. Их обучение началось в конце 2017 года.
В рамках пилотного проекта персонал приемного отделения больницы также научат более эффективно распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом, чтобы информация среди сотрудников передавалась быстро и корректно, и управлять потоками пациентов. В результате процесс госпитализации и оформление документов станет быстрее. Кроме того, в помещениях приемного отделения появятся информационные стенды и единая навигация, которая поможет ориентироваться пациентам и их родственникам.
Образовательные курсы для медицинского персонала будут длиться 24 часа — три дня по восемь часов. В одной группе смогут обучаться 12–15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. Они расскажут докторам и другим сотрудникам приемного отделения, какие слова могут вызвать у пациента негативную реакцию, и научат использовать более тактичные формулировки.
Кроме того, медики освоят навыки быстрого восстановления своего собственного эмоционального состояния при помощи, дыхательных упражнений, методики рефрейминга (изменение отношения к событиям и их последствиям) и развития позитивного мышления.
Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, а в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники. Планируется, что до конца 2018 года образовательные курсы окончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник — медсестер, врачей и главврачей, а также администраторов. После того как специалисты оценят результат, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения Москвы
О том, что в столице разрабатывается курс тренингов для врачей и среднего медицинского персонала, сообщалось еще в 2016 году. За год до этого комиссия по здравоохранению Мосгордумы выдвинула инициативу, согласно которой всех столичных врачей могут начать учить правильному общению с беременными пациентками
. А в марте 2016 года на курсы бесконфликтного общения
предложили отправить врачей, медсестер и другой персонал поликлиник.