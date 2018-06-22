

Эксперты раскритиковали идею превратить "Горбушкин двор" в центр игровых товаров Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Ранее сообщалось, что торговый комплекс, до сих пор специализировавшийся на технике и электронике, решил обновить стратегию развития и стать крупнейшим в России продавцом



"Есть магазины, где закупаются любители рыбалки или охоты, есть стихийно образовавшиеся рынки, есть супермаркет "Леонардо", хотя это немного другое. В целом же отечественная индустрия торговли товаров для увлечений фактически отсутствует. То есть мы идем в незанятую нишу", — прокомментировал новую стратегию управляющий директор ТЦ Владимир Исаев. В свою очередь, директор по развитию хобби-гипермаркетов "Леонардо" Борис Кац отмечает, что ярмарки увлечений создавались в Сокольниках и Щелково, но, несмотря на низкие ставки аренды, особым успехом не пользовались.



Другие эксперты соглашаются с тем, что "Горбушкину двору" нужна реконцепция, в том числе и потому, что продажи техники и электроники в магазине снижаются, и магазины превращаются в шоурумы. Одновременно с этим отмечается рост онлайн-продаж: россияне отдают предпочтение сетям с прозрачным ценообразованием, богатым ассортиментом и набором сервисов – бонусной программой, возможностью настройки, установки, с удобными и понятными кредитами и рассрочками. В то же время изменение концепции может увеличить траффик, однако небольшие торговые точки могут выживать только за счет демпинга, связанного с контрабандой и контрафактом. Кроме того, в настоящее время у ТЦ существуют проблемы по части пожарной безопасности, что также требует внимания администрации. Эксперты раскритиковали идею руководства торгового центра "Горбушкин двор" о реорганизации и приспособлении его под центр продажи товаров для увлечений. Об этом пишут "Ведомости" Ранее сообщалось, что торговый комплекс, до сих пор специализировавшийся на технике и электронике, решил обновить стратегию развития и стать крупнейшим в России продавцом товаров для увлечений . Речь идет о продукции для фанатов комиксов, аниме, киберспорта, исторических реконструкций, фэнтези. Под них планируется выделить весь второй этаж."Есть магазины, где закупаются любители рыбалки или охоты, есть стихийно образовавшиеся рынки, есть супермаркет "Леонардо", хотя это немного другое. В целом же отечественная индустрия торговли товаров для увлечений фактически отсутствует. То есть мы идем в незанятую нишу", — прокомментировал новую стратегию управляющий директор ТЦ Владимир Исаев. В свою очередь, директор по развитию хобби-гипермаркетов "Леонардо" Борис Кац отмечает, что ярмарки увлечений создавались в Сокольниках и Щелково, но, несмотря на низкие ставки аренды, особым успехом не пользовались.Другие эксперты соглашаются с тем, что "Горбушкину двору" нужна реконцепция, в том числе и потому, что продажи техники и электроники в магазине снижаются, и магазины превращаются в шоурумы. Одновременно с этим отмечается рост онлайн-продаж: россияне отдают предпочтение сетям с прозрачным ценообразованием, богатым ассортиментом и набором сервисов – бонусной программой, возможностью настройки, установки, с удобными и понятными кредитами и рассрочками. В то же время изменение концепции может увеличить траффик, однако небольшие торговые точки могут выживать только за счет демпинга, связанного с контрабандой и контрафактом. Кроме того, в настоящее время у ТЦ существуют проблемы по части пожарной безопасности, что также требует внимания администрации.



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