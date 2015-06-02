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Интерактивные киоски, посвященные реновации и Новой Москве, открылись на ВДНХ
25 июня 2018 г. | Время публикации 09:32
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" установили два новых интерактивных киоска "Новая Москва" и "Программа реновации". Об этом в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, первый интерактивный киоск "Новая Москва" рассказывает о развитии присоединенных территорий. Второй интерактивный киоск "Программа реновации" показывает карты сносимых домов, стартовых площадок и устройство новых квартир, которые строятся по этой программе.

По данным ИА Regnum, глава департамента Сергей Лёвкин ранее заявлял, что в павильоне "Макет Москвы" в перспективе будут организованы тематические светотехнические показы "Великие архитекторы Москвы", "История Москвы на макете" и "День Победы в Москве".

Выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон "Макет Москвы", находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Макет центральной части столицы имеет площадь 369 квадратных метров. Здесь представлено 19 тысяч 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. К 2020 году площадь макета планируют увеличить втрое.



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