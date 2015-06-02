Интерактивные киоски, посвященные реновации и Новой Москве, открылись на ВДНХ

2 июня 2015 г. На ВДНХ открыли обновленный макет Москвы

Меньше чем за год площадь макета увеличилась с 70 до 121 метра: там появились Старый и Новый Арбат, Патриаршие пруды, планетарий, высотка МИД и Третьяковская галерея. Макет открыт для посещения каждый день, кроме понедельника.