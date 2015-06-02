Интерактивные киоски, посвященные реновации и Новой Москве, открылись на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" установили два новых интерактивных киоска "Новая Москва" и "Программа реновации". Об этом в Twitter
написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, первый интерактивный киоск "Новая Москва" рассказывает о развитии присоединенных территорий. Второй интерактивный киоск "Программа реновации" показывает карты сносимых домов, стартовых площадок и устройство новых квартир, которые строятся по этой программе.
По данным ИА Regnum
, глава департамента Сергей Лёвкин ранее заявлял, что в павильоне "Макет Москвы" в перспективе будут организованы тематические светотехнические показы "Великие архитекторы Москвы", "История Москвы на макете" и "День Победы в Москве".
Выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон "Макет Москвы"
, находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Макет центральной части столицы имеет площадь 369 квадратных метров. Здесь представлено 19 тысяч 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. К 2020 году площадь макета планируют увеличить втрое.