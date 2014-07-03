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Футбольные болельщики рассказали, что не устраивает их в Москве
25 июня 2018 г. | Время публикации 11:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Журналисты "Московского комсомольца" поинтересовались у футбольных болельщиков, что не устраивает их в Москве. Список претензий оказался разнообразен: от перекопанных улиц и высоких цен на еду до проблем с питьевой водой и малого количества водоемов, незаменимых в жару.

Одной из главных проблем для болельщиков стала жара: купить по дешевке бутилированную воду и продавать в жару среди болельщиков и других туристов, как это делается, к примеру, в Париже, власти не додумались. Магазинчиков для местных туристы не знают, а ларьков на каждом углу в столице уже нет. Многие пытаются решить эту проблему, спрашивая, можно ли купаться в столичных фонтанах. "У нас в Мексике тоже жара, но тут не хватает воды, нужно больше фонтанов или водоемов", - поясняют семейные туристы. Некоторые из них используют сухой фонтан на Биржевой площади, а английские болельщики даже умудряются купаться в нем. Жара провоцирует и курьезные ответы: один из болельщиков пожаловался на то, что у него слишком быстро тает мороженое.

Некоторых смущают и перекрытия: туристы из Испании жалуются на невозможность свободно добраться до Театральной площади: тротуар рядом с Манежем перекрыт, на другую сторону ведет только подземный переход, до которого не так близко. Многие жалуются на проблемы с заселением в отель и традиционный для Москвы низкий уровень владения английским языком. "Недавно я вернулся из Санкт-Петербурга. Мне кажется, москвичи хуже говорят на иностранном языке. Пару дней назад я не мог найти дорогу к своему отелю, потому что никто из окружающих не понимал меня", — пожаловался турист из Марокко. Гости из Азии жалуются на дороговизну еды - а вот европейцев и латиноамериканцев такие цены вполне устраивают.

Некоторое время назад независимый проект о путешествиях Trip-point выяснил, что искренне восхищает и удивляет европейцев, которые часто бывают в Москве по работе или в качестве туристов. Так, многих удивляет обычай уступать места в транспорте пожилым, пассажирам с детьми и беременным женщинам, равно как и традиция открывать женщинам дверь, а также факт того, что пассажиры московского метро без опасений пользуются смартфонами и планшетами. А наличие центрального отопления вызывает зависть, как и открытые допоздна магазины одежды, круглосуточные магазины и кафе, а также цены на интернет.
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