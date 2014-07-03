Футбольные болельщики рассказали, что не устраивает их в Москве

13 мая 2018 г. За месяц до ЧМ-2018 английский язык остается для сотрудников московского метро нерешаемым ребусом

Журналисты опытным путем выяснили, что большинство кассиров способны произнести на английском только примитивные фразы: "Уан тикет?" или "Ай донт ноу". Если односложную заготовку применить не удается, сотрудники подземки начинают громко объяснять все на русском.