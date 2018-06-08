У Мосгоризбиркома нет вопросов к Митрохину, выдвинувшемуся в мэры против воли руководства партии "Яблоко"

24 июня 2018 г. Путаница в "Яблоке" продолжается: партия приостановила выдвижение Митрохина в мэры

Митрохин утверждает, что "Яблоко" уже не имеет права отменять решение о его выдвижении. Между тем Максим Кац обвиняет политика в использовании "дырки в уставе", из-за которой руководящие органы "Яблока" поддерживают его, несмотря на отсутствие поддержки в московском отделении.