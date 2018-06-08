У Мосгоризбиркома нет вопросов к Митрохину, выдвинувшемуся в мэры против воли руководства партии "Яблоко"

У Мосгоризбиркома пока нет никаких вопросов к Сергею Митрохину, выдвинутому кандидатом в мэры Москвы от московского отделения "Яблока" вопреки позиции федерального бюро партии. Митрохин уже сдал документы на выдвижение и получил разрешение открыть избирательный счет.
"Все необходимые документы на выдвижение Сергей Митрохин нам представил. Пока к нему вопросов нет. Если бы были вопросы, мы бы не дали разрешение на открытие счета", - сказал "Интерфаксу"
глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он отметил, что ситуация вокруг решения федерального бюро "Яблока" будет рассмотрена при представлении Митрохиным документов на регистрацию.
Напомним, вечером 22 июня конференция московского отделения партии "Яблоко" в очередной раз проголосовала
за выдвижение кандидатом в мэры Сергея Митрохина. За него проголосовал 31 делегат, тогда как за его единственного конкурента - главу Гагаринского муниципального округа Елену Русакову - лишь 16. При этом конференция не подтвердила полномочия новых 14 делегатов. Из-за этого контрольно-ревизионная комиссия "Яблока" приостановила
решение московской конференции. Тем не менее Митрохин успел сдать документы на выдвижение в Мосгоризбирком.
Федеральное бюро "Яблока" в понедельник отменило решение выдвинуть Митрохина кандидатом в мэры. "Сергей Сергеевич не смог выиграть в жесткой конкурентной борьбе и решил выиграть через манипуляции, а в "Яблоке" манипуляции невозможны", - заявил зампредседателя партии Николай Рыбаков, слова которого приводятся на сайте "Яблока"
.
Председатель партии Эмилия Слабунова пояснила, что конференция может вернуться к выдвижению кандидата в мэры Москвы и рассмотреть согласованную исполкомом бюро кандидатуру Елены Русаковой. В противном случае "Яблоко" не будет участвовать в выборах столичного мэра. Митрохин при этом сможет выступить самовыдвиженцем. Это означает, что помимо прохождения муниципального фильтра ему придется собирать подписи избирателей.
Сам Митрохин считает незаконным решение федерального бюро об отмене его выдвижения и отказывается ему подчиняться. "Бюро ссылается на заседание контрольно-ревизионной комиссии, которое проходило с грубым нарушением устава: заинтересованные лица - я, председатель мандатной комиссии, другие делегаты конференции даже не были приглашены", - сказал Митрохин "Интерфаксу".
Он объяснил, что новых делегатов не включили, так как устав запрещает конференции расширять свой состав после того, как она началась. "Ввиду того, что решение бюро является нелегитимным, я, естественно, не буду ему подчиняться. Мы провозглашаем правовое государство, а правовое государство - это не такая ситуация, когда начальство диктует своим подчиненным свою волю", - сказал Митрохин.
Конфликт между Митрохиным и руководством "Яблока" возник из-за новых членов партии, вступивших в нее по призыву политтехнолога Максима Каца, который заявлял о намерении возглавить московское отделение партии вместо Митрохина. Изначально "Яблоко" планировало выбрать кандидата в мэры от партии на праймериз. Но они, по сути, провалились. Во втором туре победил глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, впоследствии отказавшийся от выдвижения в пользу Митрохина, который занял второе место.
Федеральное руководство партии отказалось согласовать кандидатуру Митрохина из-за того, что он негативно отзывался о внутрипартийных праймериз и "высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения", что наносит "Яблоку" "политический ущерб"
. Несмотря на это, московское отделение партии в начале июня отказалось поддерживать согласованную кандидатуру Елены Русаковой и проголосовало за Митрохина, хотя его кандидатуры даже не было в бюллетене.