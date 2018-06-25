

Маршрутка в Ногинске переехала трехлетнего ребенка, выпавшего из открытой двери Рубрики: Происшествия

Фото NEWSru.com



Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные очевидцы происшествия. По данным



Ребенка затянуло под маршрутку и протащило несколько метров по асфальту, он получил перелом основания черепа и перелом ключицы. Издание сообщает, что уголовное дело уже возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", а водителя задержали. Им оказался 45-летний житель Дагестана. Мужчина объяснил, что не заметил ребенка. Подмосковное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели трехлетнего мальчика под колесами маршрутки в Ногинске 22 июня. Как сообщается на сайте ведомства, ребенок выпал из открытой двери машины, после чего был сбит. Он скончался по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные очевидцы происшествия. По данным "Московского комсомольца" , трагедия произошла на остановке "Районный Дом культуры", когда старший брат выводил мальчика из маршрутки. Водитель тронулся с места, не убедившись, что все пассажиры вышли.Ребенка затянуло под маршрутку и протащило несколько метров по асфальту, он получил перелом основания черепа и перелом ключицы. Издание сообщает, что уголовное дело уже возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", а водителя задержали. Им оказался 45-летний житель Дагестана. Мужчина объяснил, что не заметил ребенка.



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