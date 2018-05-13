

Московский метрополитен назвал станции, наиболее популярные у иностранцев Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Больше всего обращений иностранцев к англоговорящим кассирам зафиксировано на станции "Площадь Революции" - свыше трех тысяч туристов ежедневно покупают билеты здесь. Около 2800 зарубежных гостей обращаются в кассы на станции "Лубянка" и около 2400 - на станции "Охотный ряд", - сказал собеседник агентства. Также более 2200 болельщиков обращаются к англоговорящим кассирам на станции "Киевской" Кольцевой линии, около 1900 иностранцев - в кассы на станции "Спортивная", которая расположена ближе всего к стадиону "Лужники". Cтолько же зарубежных гостей обращаются к кассирам на "Партизанской".



Во время чемпионата мира по футболу в Москве задействовано более 800 англоговорящих сотрудников. Кассиры, владеющие английским, работают на 70 станциях, их кассовые окна отмечены специальными стикерами We speak English. При этом, как выяснили журналисты незадолго до чемпионата, владение языком у кассиров на многих станциях Самой популярной станцией Московского метрополитена у иностранцев стала "Площадь Революции", на ней ежедневно покупают проездные билеты свыше трех тысяч туристов. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки."Больше всего обращений иностранцев к англоговорящим кассирам зафиксировано на станции "Площадь Революции" - свыше трех тысяч туристов ежедневно покупают билеты здесь. Около 2800 зарубежных гостей обращаются в кассы на станции "Лубянка" и около 2400 - на станции "Охотный ряд", - сказал собеседник агентства. Также более 2200 болельщиков обращаются к англоговорящим кассирам на станции "Киевской" Кольцевой линии, около 1900 иностранцев - в кассы на станции "Спортивная", которая расположена ближе всего к стадиону "Лужники". Cтолько же зарубежных гостей обращаются к кассирам на "Партизанской".Во время чемпионата мира по футболу в Москве задействовано более 800 англоговорящих сотрудников. Кассиры, владеющие английским, работают на 70 станциях, их кассовые окна отмечены специальными стикерами We speak English. При этом, как выяснили журналисты незадолго до чемпионата, владение языком у кассиров на многих станциях далеко не идеально : у одних крайне ограничен словарный запас, другие пользуются русским языком или языком жестов. Еще одна сотрудница не смогла воспринять вопрос на слух и попросила написать вопрос на бумажке.



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Журналисты опытным путем выяснили, что большинство кассиров способны произнести на английском только примитивные фразы: "Уан тикет?" или "Ай донт ноу". Если односложную заготовку применить не удается, сотрудники подземки начинают громко объяснять все на русском.



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