NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
июня
pda
Поиск
Архив

Московский метрополитен назвал станции, наиболее популярные у иностранцев
25 июня 2018 г. | Время публикации 08:32
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Самой популярной станцией Московского метрополитена у иностранцев стала "Площадь Революции", на ней ежедневно покупают проездные билеты свыше трех тысяч туристов. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

"Больше всего обращений иностранцев к англоговорящим кассирам зафиксировано на станции "Площадь Революции" - свыше трех тысяч туристов ежедневно покупают билеты здесь. Около 2800 зарубежных гостей обращаются в кассы на станции "Лубянка" и около 2400 - на станции "Охотный ряд", - сказал собеседник агентства. Также более 2200 болельщиков обращаются к англоговорящим кассирам на станции "Киевской" Кольцевой линии, около 1900 иностранцев - в кассы на станции "Спортивная", которая расположена ближе всего к стадиону "Лужники". Cтолько же зарубежных гостей обращаются к кассирам на "Партизанской".

Во время чемпионата мира по футболу в Москве задействовано более 800 англоговорящих сотрудников. Кассиры, владеющие английским, работают на 70 станциях, их кассовые окна отмечены специальными стикерами We speak English. При этом, как выяснили журналисты незадолго до чемпионата, владение языком у кассиров на многих станциях далеко не идеально: у одних крайне ограничен словарный запас, другие пользуются русским языком или языком жестов. Еще одна сотрудница не смогла воспринять вопрос на слух и попросила написать вопрос на бумажке.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
За месяц до ЧМ-2018 английский язык остается для сотрудников московского метро нерешаемым ребусом
13 мая 2018 г.
За месяц до ЧМ-2018 английский язык остается для сотрудников московского метро нерешаемым ребусом
Журналисты опытным путем выяснили, что большинство кассиров способны произнести на английском только примитивные фразы: "Уан тикет?" или "Ай донт ноу". Если односложную заготовку применить не удается, сотрудники подземки начинают громко объяснять все на русском.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.06.2018   12:50
3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 25 июня 2018 г. // Последняя новость 12:49
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>