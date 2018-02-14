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Для пользователей карты "Тройка" запустили программу накопления бонусов
25 июня 2018 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 16:52
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Для владельцев транспортной карты "Тройка" в пилотном режиме запустили программу лояльности, сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Участники программы могут получать бонусы за покупки у компаний-партнеров и обменивать их на скидки либо использовать для пополнения "Тройки".

Чтобы стать участников программы лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте www.gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город" (доступно в App Store и Google Play). Для регистрации нужно указать номер "Тройки", пол, ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Партнерами программы значатся более 5 тысяч торговых точек. Среди них супермаркеты "Перекресток", сеть кофеен "Шоколадница", аптеки "36,6" и "Горздрав", а также частные клиники, химчистки, салоны красоты, кинотеатры, интернет-магазины.

Один бонус равен одному рублю. Использовать их можно при накоплении больше ста. Обычно бонусы начисляются в течение пяти дней, но в некоторых случаях это может занять до 40 дней, отмечается на сайте программы. В течение первого месяца с момента регистрации участникам программы будут начислять к бонусам еще 30%.

Уточнить число бонусов и пополнить ими "Тройку" можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Как и при обычном удаленном пополнении, средства нужно будет активировать на желтом валидаторе в вестибюле метро либо в приложении "Метро Москвы" для владельцев смартфонов на базе Android.

Столичные власти объявили о создании программы лояльности для пользователей карты "Тройка" в начале года. Сообщалось, что оператора программы выберут на открытом конкурсе. Однако журналисты выяснили, что программа лояльности "Город" существует уже давно. При этом участвующие в программе компании уверены, что ее организовали городские власти, а в договорах говорится, что "Город" является бонусной программой Московского метрополитена. По данным "Медузы", создатели программы лояльности связаны с крупнейшими московскими подрядчиками и столичным вице-мэром Натальей Сергуниной.
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