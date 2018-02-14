Для пользователей карты "Тройка" запустили программу накопления бонусов

30 мая 2018 г. Москвичи смогут оплачивать такси картой "Тройка"

В департаменте транспорта идет тестирование программного оборудования, позволяющего оплатить такси картой "Тройка". Предполагается, что карта будет считываться с телефона, а в будущем ею можно будет оплатить услуги каршеринга.