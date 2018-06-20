Прыгнул на лобовое стекло, упал пьяным на рельсы: два инцидента с пассажирами произошли в московском метро

20 июня 2018 г. Пассажира столичного метро впервые обязали возместить ущерб за падение на пути

1 апреля 2017 года на станции "Выхино" нетрезвый мужчина сошел с платформы и остался невредим. Метрополитен потребовал возместить расходы на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка: такая практика станет системной.