Прыгнул на лобовое стекло, упал пьяным на рельсы: два инцидента с пассажирами произошли в московском метро

Два инцидента с пассажирами произошли за день в столичном метро, сообщает "Интерфакс"
. Днем интервалы движения поездов были увеличены на Сокольнической линии, утром приостанавливалось движение поездов от станции "Марьино" до "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии.
По данным источника агентства "Москва"
в экстренных службах, в первом случае мужчина прыгнул на лобовое стекло поезда на станции "Борисово". Он выжил и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Машиниста доставили в больницу с порезами лица и рук.
Второй инцидент произошел на станции "Комсомольская"-радиальная, где пьяный мужчина по собственной неосторожности упал на рельсы. Он не пострадал и отказался от помощи медиков. На прошлой неделе суд впервые обязал пассажира метро, упавшего в пьяном виде на рельсы, выплатить 20 тысяч рублей компенсации. Машинисту, которому во время инцидента пришлось применить экстренное торможение, впоследствии понадобилось лечение.
Это был первый судебный иск к пассажиру, но в дальнейшем метро сделает такую работу системной
. Подземка будет предъявлять иски к пассажирам и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов на линии или повреждения имущества метрополитена.