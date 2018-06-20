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Прыгнул на лобовое стекло, упал пьяным на рельсы: два инцидента с пассажирами произошли в московском метро
25 июня 2018 г. | Время публикации 18:44 | Последние изменения 18:59
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Два инцидента с пассажирами произошли за день в столичном метро, сообщает "Интерфакс". Днем интервалы движения поездов были увеличены на Сокольнической линии, утром приостанавливалось движение поездов от станции "Марьино" до "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии.

По данным источника агентства "Москва" в экстренных службах, в первом случае мужчина прыгнул на лобовое стекло поезда на станции "Борисово". Он выжил и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Машиниста доставили в больницу с порезами лица и рук.

Второй инцидент произошел на станции "Комсомольская"-радиальная, где пьяный мужчина по собственной неосторожности упал на рельсы. Он не пострадал и отказался от помощи медиков. На прошлой неделе суд впервые обязал пассажира метро, упавшего в пьяном виде на рельсы, выплатить 20 тысяч рублей компенсации. Машинисту, которому во время инцидента пришлось применить экстренное торможение, впоследствии понадобилось лечение.

Это был первый судебный иск к пассажиру, но в дальнейшем метро сделает такую работу системной. Подземка будет предъявлять иски к пассажирам и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов на линии или повреждения имущества метрополитена.
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