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Велопатрули начали работу в столице
25 июня 2018 г. | Время публикации 13:53 | Последние изменения 14:22
Рубрики: Автотранспорт  
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Центр организации дорожного движения запустил в Москве в тестовом режиме новую службу - велопатруль. Двое патрульных будут передвигаться внутри Бульварного кольца и оказывать техпомощь велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Об этом сообщил замруководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Егор Чернов, слова которого приводит ТАСС.

"Велопатруль - это расширение нашего проекта дорожного патруля. Иногда велопатруль может быстрее добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины-участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин. Кроме того, с каждым годом велосипедов в городе становится все больше, и мы сможем оказывать помощь велосипедистам, если у них произошла поломка, и они нуждаются в помощи", - сказал Чернов.

В дорожной сумке велопатруля есть все необходимое - ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода, огнетушитель. Велосипеды патруля снабжены трекером, что позволяет сотрудникам ситуационного центра наблюдать за сотрудником в режиме онлайн и контролировать его действия. Кроме того, патрульные будут следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки смогут оставить заявку на ремонт. Велопатруль также сможет фиксировать нарушения с помощью приложения "Помощник Москвы".

Напомним, в мае 2017 года в Москве начал работу дорожный патруль, экипажи которого ежедневно проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, при необходимости регулируют дорожное движение, оказывают помощь водителям, а также взаимодействуют с экстренными службами при ДТП и чрезвычайных ситуациях. Сигнал о ДТП дорожный патруль получает из ситуационного центра ЦОДД, куда стекается самая оперативная информация о ситуации на дороге.
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