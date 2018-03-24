Девочка, пригрозившая сделать "кхыть!" Воробьеву, вошла в инициативную группу по борьбе со свалкой "Ядрово"

Десятилетняя девочка Таня из подмосковного Волоколамска, прославившаяся в интернете как "девочка в розовом"
, вошла в инициативную группу по решению проблем мусорного полигона "Ядрово", сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на Telegram-канал активистов. Накануне Таня уже приняла участие в осмотре территории печально известной свалки.
"Инициативная группа вместе с исполняющим обязанности главы района Андреем Вихаревым находятся на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", - говорилось в сообщении.
Девочка Таня получила известность благодаря участию в стихийном митинге возле больницы, куда утром 21 марта привезли несколько десятков детей, предположительно отравившихся из-за выброса сероводорода на полигоне "Ядрово". Таня пробралась поближе к присутствовавшему на месте губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу.
В беседе с порталом "Сноб"
Таня рассказала, что таким образом "просто выразила свои эмоции". "Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо. Летом у меня день рождения и я очень хочу купаться. Надеюсь, что к этому времени экология у нас будет как раньше. Я в курсе, что стала звездой интернета, но мне бы хотелось, чтобы в центре внимания была наша свалка", - подчеркнула девочка.
Мама девочки, в свою очередь, отметила, что в жесте Тани не было жестокого подтекста. "Я спросила у нее: "Что это было?". Она говорит: "Ничего". Пока люди не заострили на этом внимания, я тоже этого не делала. Скажу вам откровенно – у нас два кота, они с ними играют, и у них есть определённые танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: "Кхыть!". Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет. Свое отношение, может быть, выразила", - сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
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