Девочка, пригрозившая сделать "кхыть!" Воробьеву, вошла в инициативную группу по борьбе со свалкой "Ядрово"

24 марта 2018 г. В Волоколамске проведут поголовную диспансеризацию после выброса газа на полигоне

В подмосковном Минздраве отмечают, что количество обращений с жалобами на плохое самочувствие уменьшается, все госпитализированные дети уже выписаны и находятся дома. Власти по-прежнему отказываются связывать массовое отравление со свалочным газом из "Ядрово".