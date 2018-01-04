В мэрии озвучили актуальные сроки строительства нового участка Кожуховской линии метро

4 января 2018 г. Более 20 станций метро пообещали открыть в столице в 2018 году

В скором времени планируется открыть движение на первом участке ТПК, в течение года будут запущены участки Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линии. А до конца года достроят Кожуховскую линию.