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В мэрии озвучили актуальные сроки строительства нового участка Кожуховской линии метро
25 марта 2018 г. | Время публикации 17:18
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Первый из двух строящихся участков Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино" планируется запустить к концу лета текущего года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. На этом отрезке подземки расположатся четыре станции.

По словам чиновника, сейчас на Кожуховской линии метро работает более 5 тысяч строителей. Работы там продолжатся и после лета: столичные власти рассчитывают целиком запустить линию в следующем году. "Тогда будет открыто еще четыре станции метро с примыканием к станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии", - уточнил Хуснуллин (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, в связи с работами по проходке тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект" временно закрыты станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Свою работу они возобновят только в следующие выходные.

С 24 по 30 марта включительно в районе закрытых станций будут курсировать около 200 компенсационных автобусов. Дополнительный маршрут запущен между станцией "Выхино" и платформой "Вешняки", а на улице Хлобыстова возле владения 7 по направлению к Вешнякам и через дорогу от вестибюля железнодорожной платформы появились временные остановки. Транспорт будет работать с 5:00 до 1:00 по будням и с 5:10 до 1:00 по выходным с интервалом в шесть минут. Электропоезда Казанского направления в эти дни будут проезжать станцию "Выхино" без остановки.

К привычному режиму работы участок фиолетовой линии метро вернется 31 марта в 5:30.
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