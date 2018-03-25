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Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года
25 марта 2018 г. | Время публикации 16:44 | Последние изменения 19:19
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье днем температура воздуха в районе главной столичной метеостанции поднялась до плюс 5,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. Таким образом, 25 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года, отметили синоптики. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 марта - 5,4 градуса.

Примечательно, что температурный рекорд для 25 марта был установлен в 2014 году. Тогда столбики термометров показывали 19,7 градуса выше нуля.

Отметим, что ранее в московском регионе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В понедельник его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Сильный порывистый ветер ожидается в городе и во вторник. Существенных осадков в столице, по информации экспертов, в ближайшие дни быть не должно.

Начиная со среды в Москве снова начнется похолодание: в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 14 градусов мороза, а днем столбики термометров не будут подниматься выше нулевой отметки.
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Воскресенье, 25 марта 2018 г. // Последняя новость 19:06
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