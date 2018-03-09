Под Коломной жители перекрыли дорогу к местному мусорному полигону

Под Коломной несколько десятков человек преградили путь грузовикам с мусором к местному полигону ТБО "Воловичи". Как рассказал радиостанции "Говорит Москва"
один из местных жителей Андрей Шанин, активисты непрерывно переходят дорогу по пешеходному переходу, делая проезд невозможным. На место приехало несколько автобусов полиции, но в происходящее правоохранители пока не вмешиваются.
"Здесь очень много народу, много милиции. Жители перекрыли дорогу, ведущую к нашему полигону ТБО "Воловичи". Люди ходят по пешеходному переходу. Организовались абсолютно стихийно. Уже давно бьемся. Огромное количество фур идет из области, из Москвы с мусором", - посетовал собеседник радиостанции.
По его словам, жители Коломны задыхаются. "У нас то же самое, что в Волоколамске. Только отравлений пока нет, но это все близко. Все уже устали от этой вони. Мы задыхаемся", - добавил Шанин.
Он отметил, что благодаря акции в районе свалки скопилось несколько десятков грузовиков с мусором. Кроме того, "огромное количество" большегрузных автомобилей не может попасть на полигон. "Местные легковые машины пропускают люди, а мусорные нет. Сотрудники ГАИ ведут себя лояльно, помогают. Но помимо ГАИ приехало несколько автобусов ППС, но пока все стоят. Пока никакой команды не было. Но мы будем до конца стоять", - подчеркнул активист.
Напомним, в середине марта аналогичную акцию провели жители Воскресенского района
, перекрывшие Новорязанское шоссе в районе деревни Степанщино. Люди обвиняли власти в том, что те пытаются решить проблему утилизации мусора за счет их жизни и здоровья. К месту скопления протестующих на пешеходном переходе были стянуты силы полиции и ОМОН.
В Волоколамске все также начиналось
с попыток жителей заблокировать проезд мусоровозов на территорию свалки "Ядрово". В какой-то момент прибывшие на место сотрудники полиции начали выборочно выхватывать людей из толпы и сажать в автозак с применением физической силы. Взрослых привозили в отделение полиции вместе с детьми. Один маленький ребенок остался в машине, в то время как его отца забрали в автозак. Задерживали и пожилых людей, одному мужчине стало плохо. В отношении девяти человек были составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, в отношении еще двух - по статье 20.2 КоАП о нарушении при проведении митинга.
А затем с полигона "Ядрово" произошел выброс газа, после которого почти две сотни детей и множество пожилых людей начали жаловаться на состояние здоровья. Главу Волоколамского района тут же отправили в отставку, а ситуацией с полигоном пообещал лично заняться губернатор Московской области Андрей Воробьев. Накануне там произошел еще один выброс газа, а концентрация вредных веществ в воздухе в ночь на воскресенье в семь раз
превысила предельные значения.