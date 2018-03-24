Жители Волоколамска сообщили о ночных взрывах на полигоне "Ядрово". МЧС считает, что все в порядке

Жители Волоколамска в социальных сетях массово сообщают о новых выбросах свалочного газа с полигона "Ядрово", произошедших в ночь на воскресенье. По словам многих участников сообщества
"Волоколамск Подслушано", в городе творилось "что-то неописуемое", люди задыхались от жуткой вони. Однако подмосковное управление МЧС утром в воскресенье как ни в чем не бывало выступило с заявлением, что превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе зафиксировано не было.
"Еще один взрыв (хлопок) на полигоне "Ядрово". Уже второй за пару часов. Жаркая ночь в Волоколамске началась. Псевдомониторы в городе показывают ноль вредных веществ в городе", - отметил один из местных жителей в Twitter
. "Снова вонь в городе стоит нереальная. И как же работают эти "пушки" и новая технология на полигоне?", - подтвердил пользователь соцсети "ВКонтакте"
. Горожане отмечали, что запах чувствовался и на улицах, и в квартирах.
Между тем, как передает "Интерфакс"
, пресс-служба подмосковного управления МЧС утром 25 марта сообщила, что "в результате проведенных экспресс-исследований, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не
зафиксировано". В ведомстве подчеркнули, что было проведено 12 замеров, "угрозы для жителей не выявлено".
В то же время зампред губернатора Московской области Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой признал, что значительное превышение предельно допустимой нормы газа действительно было. "Станция экомониторинга вчера в 0:30 зафиксировала превышение нормы в семь раз, 0,21 мг/м3 при норме 0,03", - цитирует Чупракова РИА "Новости"
.
Накануне исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что проблема с полигоном должна быть решена "в короткие сроки". "На мой взгляд, местная власть упустила эту ситуацию. Моя задача - собрать все данные и принять быстрые решения, чтобы не было запаха, чтобы объем машин был нашим, а не пришлым, не московским", - сказал чиновник.
Ранее на этой неделе дети из трех школ Волоколамска обратились к медикам с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован. В Минздраве ожидаемо сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки.
В субботу стало известно, что местные власти планируют провести массовую диспансеризацию всего населения
Волоколамска.