В Москве создадут базу водителей без ОСАГО

2 февраля 2017 г. Полисы ОСАГО у водителей проверят с помощью камер

К середине года в столице может быть запущен пилотный проект, в рамках которого камеры будут проверять наличие полиса ОСАГО у автомобилистов. Эксперты сомневаются в возможности и эффективности такой проверки.