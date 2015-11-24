В Москве создадут базу водителей без ОСАГО

Пилотный проект по выявлению водителей с просроченным ОСАГО заработает в Москве после объединения баз Российского союза автостраховщиков и ГИБДД. Об этом в рамках международного форума "Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения" расказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Его слова приводит агентство "Москва"
.
По его словам, разработка проекта находится на заключительном этапе, тестирование его начнется в ближайшее время и не будет предусматривать привлечения водителей к административной ответственности. "То есть человеку, у которого просрочен полис ОСАГО, будет высылаться уведомление, что полис закончился и его необходимо продлить", - заключил Черников.
В феврале прошлого года представители страхового лобби обсудили возможность использования камер автоматической фиксации нарушений
для проверки наличия полиса ОСАГО по госномеру автомобиля. Защитники автомобилистов уверены, что в случае успешной реализации проекта камеры помогут вернуть в систему ОСАГО водителей, отказавшихся от нее после увеличения тарифов.
Между тем возможность использования камер для проверки ОСАГО обсуждается уже не первый год
, но в ГИБДД к этому проекту всегда относились скептически, указывая, что обнаружения автовладельца без полиса нужно проверять абсолютно все машины в потоке по базе автостраховщиков. Собрать данные обо всех проезжающих машинах можно, лишь нарастив мощность серверов, и ЦОДД, по словам экспертов, вряд ли будет заниматься этим за свой счет в интересах страховщиков. Страховым же компаниям такие траты совсем не выгодны.
По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефимова, от двух до двух с половиной процентов автовладельцев в Москве ездят по городу без ОСАГО либо с поддельными полисами и не подозревают об этом. По данным СМИ, в столичном регионе действуют несколько крупных группировок, торгующих поддельными полисами страхования
. При этом отличить поддельные документы от настоящих самостоятельно порой просто невозможно.