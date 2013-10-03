Бездомных могут начать наказывать за преступления против туристов

Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме планирует продолжить работу над проектом закона о статусе и правах бездомных в Москве для того, чтобы обезопасить туристов от возможных криминальных действий со стороны таких граждан . Об этом агентству "Москва"
сообщила председатель совета Елена Морозова.
"Я думаю, что к этой теме возвращаться нужно. Эта тема гуманистическая. Мы не можем, как во время Олимпиады 1980 года, всех вывозить за 101-й километр. <...> но вместе с тем должны создать условия как санитарно-гигиенического свойства, так и условия, предохраняющие гостей столицы от криминальных аспектов этого явления, потому что здесь есть риски", - сказала Морозова, отвечая на вопрос о возобновлении работы над законопроектом о правах бездомных в Москве.
По ее словам, разработка этой идеи была приостановлена из-за того, что зачастую лицами без определенного места жительства в Москве становятся граждане из других регионов
. Это обстоятельство требует участия в этой работе и других субъектов РФ.
"Москва город богатый, Москва - столица России, Москва притягивает представителей разных регионов, которые по-разному строят свои карьеры в городе Москве, в том числе и таким образом. Конечно, вопрос этот нужно рассматривать, но здесь нужно смотреть механизмы, которые с одной стороны будут помогать тем людям, которые готовы вернуться в традиционную жизнь", - добавила Морозова.
Ранее сообщалось, что совет партий планирует разработать законопроект о правах бездомных. Предлагалось создать реестр городских бездомных и обязать их работать в обмен на социальную помощь. Еще в 2013 году предлагалось законодательно разграничить бездомных и бродяг
, указывая на то, что многие бездомные не готовы работать из принципа
. Бездомным предлагалось помогать через центры ресоциализации, а бродяг, которые не желают легализоваться, планировалось высылать по последнему месту регистрации, отправлять в армию или в специализированные центры закрытого типа
. Однако этот проект так и не был реализован.