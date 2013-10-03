Бездомных могут начать наказывать за преступления против туристов

2 марта 2018 г. Ночные автобусы становятся убежищем для московских бездомных в морозы

Бездомные по-прежнему игнорируют городские социальные приюты и предпочитают автобусы и залы ожидания. По их словам, центры адаптации мало отличаются от "бомжатников", а адекватных мер социальной реабилитации там не предлагают.