NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
мая
pda
Поиск
Архив

Бездомных могут начать наказывать за преступления против туристов
25 мая 2018 г. | Время публикации 09:29
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме планирует продолжить работу над проектом закона о статусе и правах бездомных в Москве для того, чтобы обезопасить туристов от возможных криминальных действий со стороны таких граждан . Об этом агентству "Москва" сообщила председатель совета Елена Морозова.

"Я думаю, что к этой теме возвращаться нужно. Эта тема гуманистическая. Мы не можем, как во время Олимпиады 1980 года, всех вывозить за 101-й километр. <...> но вместе с тем должны создать условия как санитарно-гигиенического свойства, так и условия, предохраняющие гостей столицы от криминальных аспектов этого явления, потому что здесь есть риски", - сказала Морозова, отвечая на вопрос о возобновлении работы над законопроектом о правах бездомных в Москве.

По ее словам, разработка этой идеи была приостановлена из-за того, что зачастую лицами без определенного места жительства в Москве становятся граждане из других регионов. Это обстоятельство требует участия в этой работе и других субъектов РФ.

"Москва город богатый, Москва - столица России, Москва притягивает представителей разных регионов, которые по-разному строят свои карьеры в городе Москве, в том числе и таким образом. Конечно, вопрос этот нужно рассматривать, но здесь нужно смотреть механизмы, которые с одной стороны будут помогать тем людям, которые готовы вернуться в традиционную жизнь", - добавила Морозова.

Ранее сообщалось, что совет партий планирует разработать законопроект о правах бездомных. Предлагалось создать реестр городских бездомных и обязать их работать в обмен на социальную помощь. Еще в 2013 году предлагалось законодательно разграничить бездомных и бродяг, указывая на то, что многие бездомные не готовы работать из принципа. Бездомным предлагалось помогать через центры ресоциализации, а бродяг, которые не желают легализоваться, планировалось высылать по последнему месту регистрации, отправлять в армию или в специализированные центры закрытого типа. Однако этот проект так и не был реализован.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Ночные автобусы становятся убежищем для московских бездомных в морозы
2 марта 2018 г.
Ночные автобусы становятся убежищем для московских бездомных в морозы
Бездомные по-прежнему игнорируют городские социальные приюты и предпочитают автобусы и залы ожидания. По их словам, центры адаптации мало отличаются от "бомжатников", а адекватных мер социальной реабилитации там не предлагают.
9 октября 2013 г.
3 октября 2013 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.05.2018   10:22
4
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 25 мая 2018 г. // Последняя новость 09:29
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>