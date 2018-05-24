Москвич, взявший в заложники семью, ранее четыре раза жаловался в полицию

Художник Александр Боровой, захвативший заложников
в квартире на улице Молостовых в Москве вечером 24 мая и убивший одного человека, ранее четыре раза подавал заявления в полицию, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В частности, он заявлял об угрозе убийством, хищении имущества и создании невыносимых условий жизни.
Кроме того, он жаловался на бездействие полицейских, а также требовал предоставить ему вертолет и автобус. По словам собеседника агентства, перед захватом заложников Боровой сам позвонил в полицию и сообщил, что готов отпустить людей после того, как получит "несколько ответов от полиции".
В ГУ МВД по Москве подтвердили
, что мужчина ранее сообщал в полицию о якобы незаконном отчуждении доли в его двухкомнатной квартире черными риелторами. Полиция в ходе проверки установила, что Боровому принадлежала одна треть квартиры, а его бывшей жене - две трети. 24 апреля сын мужчины по доверенности от матери продал ее долю семье Ереминых. Вскоре после вселения новых жильцов в полицию стали поступать сообщения, что Боровой не пускает их в квартиру, и о других конфликтах между соседями.
По всем обращениям было организовано проведение проверок. "Отдельно отметим, что в результате проведенных проверок факт незаконного отчуждения семьей потерпевших доли в квартире по улице Молостовых своего подтверждения не нашел", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Юрий Титов.
Напомним, вечером 24 мая 57-летний Александр Боровой захватил в заложники семейную пару с ребенком, проживавших с ним в одной квартире в районе Перово. В результате штурма полицейские освободили женщину и ребенка. Третий заложник скончался от нанесенных захватчиком ранений. В пятницу Росгвардия
опубликовала видео штурма.
По словам соседей, Боровой рассказывал, что новые жильцы издеваются над ним, не пускают в ванную и унижают, пишет Life
. Другие соседи говорят, что Боровой сам провоцировал конфликты, в результате чего не раз приходилось вызывать полицию.
Они также рассказали, что после развода с супругой художник стал выпивать, влез в долги и поссорился с сыном, а в квартиру начал приносить хлам со свалок. В результате очередного конфликта с Ереминым Боровой выстрелил в полтолок из карабина "Сайга".
Захватив заложников, художник писал в социальных сетях, что стал жертвой черных риелторов и хотел бы пообщаться с полицейскими, которые не защитили его. Во время переговоров Боровой выстрелил в Еремина, а при штурме квартиры ранил себя. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следователи намерены в ближайшее время допросить подозреваемого с разрешения врачей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 206 (захват заложников) УК РФ.