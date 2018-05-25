

Министр финансов предложил отдать часть доходов Москвы регионам. Собянин против Рубрики: Экономика

Антон Силуанов | Антон Силуанов | © РИА Новости / Владимир Астапкович



"Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс. Один из вариантов - забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам", - заявил Силуанов. По его словам, дополнительные средства регионам нужны на выполнение майских указов президента.



Мэр Москвы Сергей Собянин поспорил с главой Минфина на страницах своего



По его мнению, изъятие доходов у Москвы "приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы". Он пояснил, что бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и "огромных, но вынужденных расходов" на транспортную инфраструктуру, ничуть не выше других регионов.



Собянин также отметил, что, "вопреки известным стереотипам", налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов. "В результате [изъятия доходов у Москвы] потеряют все - и москвичи, и город, и страна", - подытожил Собянин.



Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире



"По конституции, если регион получает какие-то доходы от своей деятельности, то после всех отчислений он распоряжается этими деньгами сам. Сегодня Российскую Федерацию нельзя переводить в унитарное государство. Это очень опасно и неправильно", - сказал Лужков. Часть доходов Москвы от налога на прибыль может быть перераспределена в пользу других российских регионов. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводит агентство "Москва" "Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс. Один из вариантов - забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам", - заявил Силуанов. По его словам, дополнительные средства регионам нужны на выполнение майских указов президента.Мэр Москвы Сергей Собянин поспорил с главой Минфина на страницах своего персонального сайта . "Отбирать и делить" - не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше", - написал градоначальник.По его мнению, изъятие доходов у Москвы "приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы". Он пояснил, что бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и "огромных, но вынужденных расходов" на транспортную инфраструктуру, ничуть не выше других регионов.Собянин также отметил, что, "вопреки известным стереотипам", налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов. "В результате [изъятия доходов у Москвы] потеряют все - и москвичи, и город, и страна", - подытожил Собянин.Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире "Национальной службы новостей тоже усомнился в предложении Силуанова. Он заявил, что решения о перераспределении доходов должна принимать Мосгордума вместе с мэром Москвы."По конституции, если регион получает какие-то доходы от своей деятельности, то после всех отчислений он распоряжается этими деньгами сам. Сегодня Российскую Федерацию нельзя переводить в унитарное государство. Это очень опасно и неправильно", - сказал Лужков.



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