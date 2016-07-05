Власти Москвы рассчитвают сделать канатную дорогу общественным транспортом через три года

Современная канатная дорога может войти в систему общественного транспорта Москвы через три года, сообщила на Петербургском международном экономическом форуме заммэра столицы Наталья Сергунина. Речь идет, в частности, о воздушной трассе между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", которую предложили построить немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr Seilbahnen GmbH.
Новый вид транспорта, как ожидается, соединит районы Южное Тушино и Головинский, разделенные Химкинским водохранилищем, сократит время в пути с 45 минут до семи, позволит уменьшить нагрузку на Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро и наземный общественный транспорт. По расчетам властей, "канаткой" будут пользоваться до 19 тысяч человек в сутки.
Проект предполагает государственно-частное партнерство. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности, а инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. При этом столица не будет финансировать ни строительство, ни использование воздушной трассы, отметила Сергунина, слова которой приводит портал мэра
. Объем инвестиций, по предварительным данным, составит около 4 миллиардов рублей.
"Канатку" планируется интегрировать в единую транспортную сеть в рамках городской билетной системы по доступным тарифам. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка". Новые вестибюли соединят наземными галереями со станциями метро. По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Владимира Ефимова, в строительстве будут использованы те же технологии, что и при возведении канатных дорог в Альпах.
Первой же канатной дорогой в Москве должна стать 740-метровая трасса, связывающая стадион "Лужники" со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Ее планировалось открыть к лету
, однако на этой неделе заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что дорогу запустят уже после чемпионата мира по футболу
.
На воздушной трассе будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной, нижняя - на Лужнецкой набережной. Зимой "канатку" будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах. Оборудование канатной дороги произведено в Швейцарии, кабинки разаработывала компания Lamborghini. Еще одна канатная дорога может появиться на территории ЗИЛа
.