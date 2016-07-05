Власти Москвы рассчитвают сделать канатную дорогу общественным транспортом через три года

23 мая 2018 г. Канатную дорогу в Лужниках не успевают запустить к ЧМ-2018

Работы на отдельных участках канатной дороги будут приостановлены на время чемпионата мира по футболу, а запуск состоится уже после завершения чемпионата. Ранее канатную дорогу обещали открыть к старту чемпионата.