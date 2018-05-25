Неизвестные избили в столице фигуранта "болотного дела" Николая Кавказского

Только что около станции метро Площадь Революции на меня напало несколько человек, которые меня жестко избили. Сейчас в ОВД Китай-город пишу заявление о совершении преступления. pic.twitter.com/CrUkoWaxwo— Николай Кавказский (@othertribunus) 24 мая 2018 г.