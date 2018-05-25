Неизвестные избили в столице фигуранта "болотного дела" Николая Кавказского

В центре Москвы неизвестные избили активиста и правозащитника, члена партии "Яблоко" Николая Кавказского. Как он сообщил на странице в Twitter
, инцидент произошел в районе станции метро "Площадь Революции" около полуночи.
Как рассказал Кавказский телеканалу "Дождь"
, нападавших было шестеро или семеро."Били ногами по туловищу, по голове. Сейчас болит голова, болит левый бок. Я подал заявление в полицию о совершении преступления и завтра собираюсь с утра пойти в травмпункт", — сказал он. По словам Кавказского, нападавшие "нашли" повод атаковать — один из них толкнул спутника активиста, а "затем сказал, что это он его толкнул". После атаки нападавшие убежали, так как к месту происшествия начали подходить прохожие.
В июле 2012 года Николая Кавказского задержали по обвинению в нападении на сотрудников ОМОНа на акции протеста на Болотной площади. Суд сначала поместил его в СИЗО, а затем — под домашний арест. Защитники оппозиционера говорили, что Кавказский полицейских не бил, а лишь уклонялся от ударов дубинки. Позднее активиста выпустили из-под ареста и амнистировали
. Под арестом он в общей сложности провел около полутора лет. В ноябре Европейский суд по правам человека счел арест активиста необоснованно долгим и обязал Россию выплатить Кавказскому компенсацию в размере 10 тысяч евро.